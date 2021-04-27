كاتب إيراني يتهم روحاني بدفع الأمريكيين لاغتيال سليماني

اتهم الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، داريوش سجادي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، بدفع الأمريكيين نحو اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري.

وقال سجادي في برنامج حواري عبر قناة ”أفق“ الإيرانية، في سياق مناقشة دوافع تسريب المقابلة السرية الخاصة بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إنه ”في ليلة اغتيال الجنرال قاسم سليماني، اتصل بي صديق لي كان ناشطاً في أحد المراكز البحثية الأمريكية، وقال إن هذا الاغتيال تم بتوجيه من الرئاسة الإيرانية“.

وأضاف سجادي أن ما جاء في مقابلة ظريف حول تحكم سليماني في السياسة الخارجية ”يوضح رسالة للأمريكيين بأن أيدينا مقيدة. هذا الكلام مهم جداً، فلو كان ما ذكره ظريف ولو بنسبة واحد بالمئة صحيحا، فهذا يعني أن سليماني وأنشطته كان عائقاً أمام التواصل بين إيران والولايات المتحدة، وهو بمثابة دفع الولايات المتحدة نحو اغتيال سليماني. وهذا ما حدث“.

وكان ظريف قد قال في المقابلة التي نشرتها قناة إيرانية معارضة مساء الأحد، في حديثه عن قاسم سليماني، ”كان سليماني يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، وأنا لم أتمكن من إقناعه بطلباتي. مثلا طلبت منه عدم استخدام الطيران المدني في سوريا فرفض“.