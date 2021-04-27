الحكومة الإيرانية تعترف بسرقة مقابلة ظريف وتسريبها لإعلام المعارضة

اعترف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، بسرقة المقابلة السرية لوزير الخارجية جواد ظريف وتسريبها إلى وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة بالخارج.

وقال ربيعي في مؤتمر صحافي إن ”المقابلة مع ظريف أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية“، مضيفاً: ”لم يتم تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذه المقابلة، لكن تمت سرقة ملف الصوت للمقابلة“.

واعتبر ربيعي أن ”النظام الذي استخدمه حسام الدين آشنا (مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني)، لإجراء المحادثات، لم يكن نظاما آمنا“، مشيراً إلى أن ”من أجرى المقابلة مع ظريف هما سعيد ليلاز ومحمد فاضلي، وأن جميع أعضاء الحكومة تمت مقابلتهم، باستثناء إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني“.

وبين المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن ”روحاني وجه وزير الاستخبارات محمود علوي للتعرف على هوية مرتكبي المؤامرة ضد الحكومة والنظام والتماسك، فضلا عن كونها مؤامرة ضد مصالحنا الوطنية“.

وتابع ربيعي ”سننتظر عودة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى البلاد، وسيقدم بالتأكيد التفسيرات اللازمة حول سوء التفاهم“.

ويوجد ظريف منذ الأحد الماضي خارج طهران، حيث كان في زيارة إلى قطر وبعدها توجه أمس الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أمس الاثنين ”ما تم نشره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام“، بل هو ”حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة“.

ولا تزال الساحة السياسية الإيرانية تشهد جدلاً بشأن المقابلة التي جرى تسريبها لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي كشف فيها عن هيمنة الحرس الثوري وقاسم سليماني على وزارة الخارجية الإيرانية.