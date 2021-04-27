تشاد.. مقتل امرأة في احتجاجات عنيفة بالعاصمة نجامينا

أكد المدعي العام في العاصمة التشادية نجامينا، أن امرأة قُتلت الثلاثاء على أيدي متظاهرين، في وقت كانت الشرطة تفرق تجمعات للمعارضة ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع.

وقال مدعي نجامينا يوسوف توم لـ“فرانس برس“، إن ”المتظاهرين هاجموا حافلة في حيّ ديمبي. بعض الركاب فروا لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين“.

واندلعت احتجاجات عنيفة، الثلاثاء، في نجامينا، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني بعد سيطرة الجيش على السلطة.

وردت الشرطة على الاحتجاجات بإطلاق غاز مسيل للدموع بينما أحرق المحتجون إطارات في عدة أحياء بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحسب ”رويترز“.

وشوهدت شاحنات تقل جنودا تجوب الشوارع في محيط وسط العاصمة.

وحظر المجلس العسكري الاحتجاجات في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، قائلا إنه لن يسمح بأي احتجاجات قد تؤدي لاضطرابات بينما لا تزال البلاد في حالة حداد.

وتولى المجلس العسكري السلطة بعد مقتل ديبي أثناء تفقده القوات التي تحارب المتمردين في 19 أبريل.

وسبق أن قال المجلس الذي يرأسه محمد إدريس ديبي ابن الرئيس الراحل، إنه سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لحين إجراء انتخابات.

ويواجه المجلس العسكري ضغوطا عالمية لتسليم السلطة إلى مدنيين في أقرب وقت. وعبر الاتحاد الأفريقي عن ”قلقه البالغ“ إزاء تولي الجيش السلطة، في حين تسعى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وبعض البلدان المجاورة لتشاد إلى التوصل لحل مدني-عسكري.