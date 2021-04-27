صحيفة عبرية: إسرائيل تنتهج سياسة "الرد بالمثل" وتتجنب عملية واسعة ضد حماس

رأت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ أن تل أبيب تنتهج سياسة الرد بالمثل على إطلاق حماس للصواريخ، لكنه من غير المرجح أن تقوم بعملية عسكرية واسعة لهزيمة المنظمة، متوقعة أن يعود الهدوء بوساطة مصرية وبأموال قطرية.

ولفتت الصحيفة في تقرير الثلاثاء إلى أن حماس تدرك جيدا فوائد ومخاطر ”رقصة التانغو“ التي تقوم بها، وأنها تعلم أن صاروخا واحدا أو قذيفة هاون في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ سيؤدي إلى تصعيد لا تريده، وبالتأكيد ليس خلال شهر رمضان المبارك.

واعتبرت الصحيفة أن حماس تعتقد أن الأمور تحت السيطرة وأن إسرائيل لن ترد بشكل غير متناسب، مضيفة أنه حتى أمس (الاثنين) بدا أن نهج إسرائيل كان يتمثل في القيام بكل ما هو ممكن لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه ”وفقا لحماس فإن غزة والقدس متشابكتان، وأنه لتهدئة الأمور في غزة، يجب تخفيف التوتر في القدس أولاً“.

ورأت الصحيفة أن لهجة إسرائيل تغيرت إلى حد ما، وأنها تفضل الرد بالمثل في حال توقفت حماس عن إطلاق الصواريخ، لكنها ستغير سياستها إذا لم تتوقف الصواريخ، مشيرة إلى أن تل أبيب أرسلت رسالة لحماس وهي أن الكرة بين يديك في ما يتعلق بالهدوء أو التصعيد.

وقالت الصحيفة ”من الصعب أن تجد أي شخص في إسرائيل الآن متحمسا للتصعيد، ناهيك عن عملية عسكرية برية… ونظرا لأن النصر الكامل ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي، فإن المفهوم هو أنه بصرف النظر عن السيناريو، سيتعين على الأطراف في النهاية العودة إلى نقطة البداية“.

وأضافت ”سيتوسط المصريون وسيعجل القطريون بتحويل الأموال وستتوقف إسرائيل وحماس عن إطلاق النار وتعودان إلى مناقشة ترتيبات وقف إطلاق النار، حتى الجولة التالية“.