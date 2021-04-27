قائد بالحرس الثوري: تسريبات ظريف تؤكد وجود نية لـ"تدمير" العلاقات بين روسيا وإيران

اعتبر مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد إسماعيل كوثري، الثلاثاء، أن ما ذكره وزير الخارجية محمد جواد ظريف في المقابلة المسربة، ”يؤكد وجود نية لتدمير العلاقات الإيرانية الروسية“.

وهاجم ظريف في المقابلة المسربة، روسيا، مشيرا إلى أن ”موسكو لم توافق على زيارة قاسم سليماني واجتماعه مع بوتين لحين إبرام الاتفاق النووي، إذ وافقت روسيا على الزيارة في الأسبوع الأخير من توقيع الاتفاق النووي“.

كما أشار ظريف إلى ”محاولات أخرى لروسيا للطعن بالاتفاق النووي في الأسابيع الأخيرة من توقيعه، خاصة في مجال وقود محطة بوشهر النووية“.

وكشف أنه ”أهان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المفاوضات النووية بسبب خلاف في الآراء نشب بينهما“، موضحا أنه ”في مرحلة من المفاوضات عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق، سأله لافروف هل لديك تعليمات أو لا؟“، وأجابه ظريف بالقول: ”هذا ليس شأنك“.

وتعليقا على هذه التصريحات المسربة، قال العميد كوثري في حديثه لصحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية: ”أنا لا أقبل هذا، لأننا نزيد كل يوم من التواصل مع الروس من حيث التجارة والصادرات والواردات“.

وأضاف كوثري المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة منتصف الشهر المقبل: ”ومن الناحية الدبلوماسية لدينا علاقات أكثر مع الروس.. هذه ليست قضية عادية يطرحونها في هذه المرحلة من الزم لإحداث شرخ بين إيران وروسيا“، في إشارة إلى تصريحات ظريف.

وقال ظريف -أيضا- في التسجيل المسرب: ”كان قاسم سليماني يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، بينما لم أتمكن من إقناعه بمطالبي، منها على سبيل المثال عدم استخدام الطيران المدني في سوريا، حيث رفض سليماني هذا الاقتراح“.

وأضاف أن إيران ”دخلت الحرب في سوريا لأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أراد القوات الإيرانية على الأرض لاستكمال الحملة الجوية الروسية لدعم الحكومة السورية“.

وردا على ذلك، قال العميد كوثري، إن ”الدبلوماسية ليست منفصلة عن الساحة العسكرية“، مضيفا أن ”الوجود الإيراني في سوريا كان قبل أن تكون روسيا حاضرة في الساحة السورية“.

وأضاف: ”نحن (قوات الحرس الثوري) ذهبنا إلى سوريا أثناء الحرب نيابة عن رئاسة الأمن القومي، وراقبنا التطورات عن كثب.. أدركنا أن قائد الساحة وصانع القرار فيها لم يكن سوى قوات فيلق القدس، مثل: قاسم سليماني، وكان الأخير يقوم بواجبه“.

وتابع: ”لم تكن روسيا موجودة عندما كان أبناؤنا هناك، قام سليماني بالتحدث مع بوتين وشرح له الوضع. نعم، كان عدد من الروس مستشارين عسكريين، لكن في رأيي هذه الكلمات ليس لها سوى إحداث خلافات بين إيران وروسيا“.

واعترف كوثري ”أن روسيا قدمت الدعم للقوات الإيرانية التي كانت حاضرة في سوريا“، وقال: ”ساعدونا عن طريق الجو كثيرا، لكن تم ذلك بالتنسيق مع مركز القيادة وكان فيلق القدس وروسيا وسوريا والقيادة البرية بيد فيلق القدس التي كان يقودها قاسم سليماني“.

واستقال العميد كوثري من منصبه بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحرس الجنرال رمضان شريف مطلع أبريل/ نيسان الجاري.