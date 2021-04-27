تواصل عمليات طرد الدبلوماسيين.. روسيا تطرد أوكرانيًا ورومانيا تطرد روسيًا

تواصلت عمليات طرد الدبلوماسيين بين موسكو ودول أوروبية، حيث أعلنت روسيا الاثنين أنها صنفت دبلوماسيا أوكرانيًا ”كشخص غير مرغوب فيه“ ردا على ”أعمال غير ودية“ من جانب كييف، وسط تجدد التوترات مع الغرب والعديد من عمليات الطرد المتبادلة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا الموظف في السفارة الأوكرانية يتوجب عليه أن يغادر الأراضي الروسية قبل 30 نيسان/إبريل، موضحة أن هذا الإجراء مرتبط بإعلان طرد دبلوماسي روسي في كييف في 19 نيسان/إبريل.

وكانت كييف اتخذت قرار طرده ردا منها على طرد قنصل أوكراني في سان بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) كان قد احتُجز فترة وجيزة واتُهم بمحاولة الحصول على معلومات سرية.

من جهة اخرى، أعلنت رومانيا الاثنين عزمها على طرد دبلوماسي روسيّ، في وقتٍ كانت دول عدّة في أوروبا الوسطى والشرقيّة قد اتّخذت خطوات مماثلة تضامنًا مع جمهوريّة تشيكيا التي تخوض نزاعًا دبلوماسيًا مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجيّة الرومانيّة في بيان، إنّ نائب الملحق العسكري لدى السفارة الروسيّة في بوخارست أليكسي غريتشاييف بات ”شخصًا غير مرغوب فيه، نظرًا إلى أنشطته وتحرّكاته المنافية لاتفاقيّة فيينّا بشأن العلاقات الدبلوماسيّة“.

واستدعى وزير خارجيّة رومانيا بوغدان أوريسكو السفير الروسي فاليري كوزمين الاثنين لإعلامه بالأمر، حسب البيان.

واستنادًا إلى وسائل إعلام رومانيّة، فإنّ الدبلوماسيّ الروسي متّهم بالتجسس.