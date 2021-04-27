"وول ستريت جورنال" ترصد رؤية القوات الأمريكية المشاركة في حرب أفغانستان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه على الرغم من سعادة قدامى المحاربين الأمريكيين بعودة القوات الأمريكية إلى ديارهم وتوقف تدفق الضحايا، إلا أنهم في الوقت نفسه يدركون أنهم لم يخسروا ولكنهم لم يحققوا انتصارا.

وسلطت الصحيفة الضوء على أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والذي يشبه كثيرا سحب الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1973 القوات الأمريكية من فيتنام، ترك أجيالا عديدة من المحاربين الأمريكيين يصارعون تداعيات ”حروب غامضة لم ينتصروا فيها“.

وفي حوار أجرته الصحيفة مع دون نيكولاس حارس مشاة البحرية الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة في سايغون عندما سقطت العاصمة الفيتنامية الجنوبية في عام 1975، وجندي مشاة كان يؤدي دوريات في جبال أفغانستان، قال:“نفس الشيء الذي حدث في فيتنام يحدث هنا“، وأضاف: ”سيقولون إننا أنجزنا أشياء عظيمة“، ثم تابع: ”أقول إننا لم نحقق شيئًا.“

وحاورت الصحيفة العقيد السابق فريد دومار الذي قضى 30 عامًا في الجيش، معظمهم في القوات الخاصة، منهم أكثر من أربع سنوات في أفغانستان قبل تقاعده في عام2015، حيث كانت إحدى وظائفه تدريب كتائب الكوماندوز الأفغانية، وهي وحدات النخبة التي ستعتمد عليها حكومة كابول في المستقبل إذا أرادت التصدي لطالبان.

ويعتقد دومار أنه كان على الولايات المتحدة تنفيذ الانسحاب مباشرة بعد أن قتلت القوات الخاصة البحرية بن لادن في مخبأ في باكستان في عام 2011.

وأيد ذلك القول دان غولستون، رقيب سابق في فريق القوات الخاصة في مقاطعة هلمند بأفغانستان، معلقا: ”بمجرد إلقاء القبض على أسامة بن لادن، ماذا كنت تفعل هناك؟“.

ونقلت الصحيفة عن النقيب السابق أندرو ماكنيل، الذي ولد بعد عقد من سقوط سايغون الفيتنامية، ويصف جولته في أفغانستان في عامي 2015 و2016 بأنها كانت محض محاولة ”للحفاظ على هذا المكان من أن يحترق“.

وأكد ماكنيل أن بعض الجنود الأفغان الذين حاربوا إلى جانبهم رأوا انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان قادما وظلوا دائمًا على علاقة بطالبان، حتى أثناء قتالهم مع بعضهم البعض، حيث أوضح النقيب الأمريكي إن الأفغان كانوا يعرفون أن الأمريكيين ”متقلبين في التزاماتهم“.

وتابع بالقول: ”لا يمكنك أبدًا الحصول على كل ثقتهم بالكامل لأنهم يعرفون أنهم على بُعد قرار واحد من رحيلنا وتركهم معلقين“.

وقال آدم سباو، عريف سابق في مشاة البحرية، 32 عاما ”بالتأكيد لا يبدو أننا فزنا“، حيث قال: ”فعندما تقضي على إرهابي واحد، يولد اثنان آخران.“