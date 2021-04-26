قبل أسبوع على نهاية "التكليف".. نتنياهو يقاتل من أجل منصب رئيس الوزراء البديل

منذ أن تلقى التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة، قبل 20 يوما، خسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسار الأساسي الذي عمل عليه لتشكيل حكومته، التي كان يفترض أن تتشكل من ”الليكود“ والأحزاب الحريدية، وقائمة ”الصهيونية الدينية“، وقائمة ”يمينا“، مدعومة بنواب ”القائمة العربية الموحدة“ من خارج الائتلاف.

وجاءت خسارة هذا المسار في ظل تعنت قائمة ”الصهيونية الدينية“ القومية المتطرفة بزعامة النائب بتسلئيل سموتريتش، ورفضها القاطع للشراكة مع حزب النائب منصور عباس، ومن ثم يعمل نتنياهو حاليا على تشكيل حكومة، سيصبح في بدايتها بأي حال من الأحوال رئيس الوزراء البديل.

ولم يتبقَ أمام نتنياهو سوى 8 أيام لإعلان تشكيل الحكومة السادسة في تاريخ مشواره السياسي، وفي حال فشل سيضطر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لنقل التكليف إلى نائب آخر أو سيعيده إلى الكنيست.

ساعار يساوم

وفيما يتعلق بتطور المفاوضات التي يجريها نتنياهو، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن الخلافات القائمة بينه وبين زعيم حزب ”أمل جديد“ النائب المنشق عن ”الليكود“ جدعون ساعار تتركز حاليا على هوية المرشح الذي سيتولى رئاسة حكومة التناوب أولا، فضلا عن الفترة التي سيبقى فيها في هذا المنصب قبل أن ينتقل إلى نتنياهو.

ويتمسك ساعار بتولي هذا المرشح المفترض المنصب لمدة عام ونصف العام، فيما يصر نتنياهو على أن يتولاه لمدة عام واحد، وقالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إن نتنياهو يفضل أن يكون التناوب مع نفتالي بينيت أو بيني غانتس، بينما يرفض ساعار ذكر اسم المرشح الذي يفضله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساعار يطالب بأن يبتعد نتنياهو عن مقعد رئيس الوزراء لمدة عام ونصف العام، كما يطالب بحصول حزبه اليميني الليبرالي على أربع حقائب وزارية، من بينها الدفاع والتعليم، وهو أمر يرفضه حزب ”الليكود“.

جبهة واحدة

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة ”ماكور ريشون“ أن ثمة تنسيقا كاملا بين ساعار ونفتالي بينيت، زعيم ”يمينا“، بما في ذلك الأهداف المشتركة والتصريحات الصادرة عنهما.

ونقلت الصحيفة تصريحا صادرا عن ساعار رفض خلاله التطرق للمرشح الذي يفترض أن يتولى رئاسة حكومة التناوب أولا، إذ أشار إلى أنه لا يعترف بالمفاوضات التي تدار عبر وسائل الإعلام، وأن هناك صعوبات جوهرية، رافضا ذكر اسم المرشح أو الدخول في تفاصيل.

بينما نقلت عن بينيت قوله: إن قائمة ”يمينا“ على استعداد للانضمام إلى أية حكومة سواء يقودها نتنياهو أو أي شخص آخر، ومن ثم أشارت الصحيفة إلى أن بينيت وساعار شكلا جبهة واحدة تصب في مصلحة الاثنين.

تقارب مع غانتس

وفي وقت سابق، رفض زعيم حزب ”شاس“ المتشدد دينيا، آرييه درعي، تولي رئاسة حكومة بالتناوب مع نتنياهو، وذكر مكتبه لصحيفة ”إسرائيل اليوم“ أنه لا يحرص على هذا المنصب، في حين ما زال الاقتراح مطروحا بشأن بيني غانتس زعيم ”أزرق أبيض“، ونفتالي بينيت زعيم كتلة ”يمينا“.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن تقارب واضح في العلاقات بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، زعيم حزب ”أزرق أبيض“، وتقول إن هذا التقارب جاء على خلفية التصعيد الحالي مع قطاع غزة، في وقت كان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع غانتس بالأمس، وعرض عليه تولي رئاسة حكومة بالتناوب معه في عامها الأول والرابع.

وبحسب ”قناة 20“ العبرية، يدرك غانتس أنه يقف حاليا في قلب البؤرة السياسية، وهو أمر لن يحققه إذا تشكلت حكومة يسار بزعامة يائير لابيد، رئيس قائمة ”هناك مستقبل“، كما أن العداء بين الاثنين منذ أن كانا ضمن تحالف ”أزرق أبيض“ ما زال قائما، وكل ذلك من أسباب التقارب مع نتنياهو حاليا، إضافة إلى تحفظه على تولي بينيت رئاسة الوزراء، بينما لم يحقق حزبه سوى 7 مقاعد، في حين حقق حزب غانتس 6 مقاعد.