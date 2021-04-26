واشنطن تطلب "انسحابا كاملا" لقوات إريتريا من إقليم تيغراي الإثيوبي

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في صراع تيغراي ”على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان بشأن الاتصال الهاتفي إن بلينكين أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية تسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي الذي تمزقه الصراعات.

وأضاف برايس ”شدد الوزير أيضا على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال القتالية على الفور“.