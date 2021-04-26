بريطانيا تفرض عقوبات على 14 مسؤولا روسيا

فرضت بريطانيا اليوم الاثنين عقوبات على 14 روسيا قالت إنهم متواطئون في قضة فساد كشف عنها المحامي سيرجي ماجنتسكي الذي قبض عليه وتوفي لاحقا في السجن بعدما زعم أن مسؤولين روس تورطوا في احتيال ضريبي كبير.

وصدرت الإجراءات التي تشمل تجميد أصول المسؤولين ومنعهم من زيارة المملكة المتحدة بموجب قانون جديد يمنح الحكومة حق معاقبة الذين تراهم متورطين في أخطر قضايا الفساد بالعالم.

ومن بين المعاقبين دميتري كليويف، المعروف بأنه مالك بنك ”يونيفرسال سيفنجز“ في روسيا، والذي تقول الحكومة البريطانية إنه ساعد في التخطيط لعملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني في بيان إن ”للفساد تأثيرا مدمرا لأنه يبطئ التنمية ويستنزف ثروات الدول الفقيرة ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر. إنه يسمم بئر الديمقراطية“.

ومن بين 22 شخصا شملتهم العقوبات الصادرة وفق قانون مكافحة الفساد العالمي في بريطانيا الاخوة جوبتا الثلاثة التي تدور حولهم فضيحة فساد كبرى في جنوب أفريقيا ساهمت في اسقاط الرئيس السابق جاكوب زوما.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالعقوبات البريطانية قائلا إنها تعزز جهود التصدي للفساد عالميا.