"الوزاري المصغر" يفوض نتنياهو وغانتس بشن هجوم على غزة

أنهى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الإثنين، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس؛ لمناقشة التصعيد الميداني مع قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكابينت وافق على خطة لشن هجوم واسع على قطاع غزة لعدة أيام، حال استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن بياناً صدر عن الكابينت قال إنه ”لن نسمح بمزيد من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وإذا لزم الأمر سيكون هناك رد عسكري قوي“.

وذكرت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية أن الكابينت فوّض رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالموافقة على شن هجوم على غزة حال تطلب الأمر.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: ”إذا استمر إطلاق الصواريخ فإننا نقترب من جولة تصعيد“.

بينما ذكر مصدر سياسي إسرائيلي كبير لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن ”الكرة بيد حماس، لا نرغب بالتصعيد، لكننا مستعدون لأي سيناريو“.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى وجود جهود دولية تبذل خلف الكواليس، وضغوط تمارس على حماس لوقف إطلاق الصواريخ.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات المحاذية له، فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن الرد عسكرياً، وقرر إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين حتى إشعار آخر.