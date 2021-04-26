الجيش الفنزويلي يتكبد قتلى وجرحى في قتال على الحدود مع كولومبيا

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، اليوم الإثنين، إن الجيش تكبد قتلى وجرحى في مواجهات مع ”جماعات مسلحة كولومبية غير نظامية“ في ولاية أبوري الحدودية الغربية خلال الساعة الماضية.

ولم يحدد بادرينو في بيان عدد ضحايا القتال الذي قال: إنه وقع في مناطق قليلة السكان غربي بلدة ”لا فيكتوريا“ الحدودية.

وأدى اندلاع قتال في السابق في تلك المنطقة في أواخر مارس/ آذار، إلى فرار آلاف المدنيين الفنزويليين عبر الحدود إلى كولومبيا.

وأعلن بادرينو في أوائل أبريل اعتقال 33 شخصا، إضافة إلى مقتل ثمانية و 34 إصابة في صفوف القوات الفنزويلية.

وقال بادرينو يوم الإثنين، إن فنزويلا قامت باعتقالات و ”أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى“ في صفوف جماعات كولومبية لم يحدد اسمها.

واتهم هذه الجماعات بالسعي إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد.