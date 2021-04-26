الاتحاد الأوروبي: الاستبداد في عهد أردوغان يجعل من الصعب تعزيز العلاقات مع تركيا‎

قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، إن من الصعب تعزيز علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا وسط استمرار الاستبداد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمام البرلمان الأوروبي عقب زيارته لأنقرة في السادس من أبريل/ نيسان: ”عبرنا عن قلقنا العميق إزاء سيادة القانون والحقوق الأساسية والانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وكذلك حرية التعبير أو استهداف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام“.

وأضاف: ”من الصعب التفكير في تعاون واسع النطاق مع تركيا إذا استمرت الإجراءات السلبية في هذا المجال“.