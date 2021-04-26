المحكمة العليا الأمريكية تنظر قضية تتعلق باستجواب معتقل في غوانتانامو

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، على نظر محاولة الحكومة الأمريكية منع استجواب اثنين من المتعاقدين السابقين مع وكالة المخابرات المركزية في تحقيق جنائي في بولندا بخصوص دورهما في استجواب عضو بارز في تنظيم القاعدة تعرض مرارا للإيهام بالغرق.

وسينظر القضاة في استئناف الحكومة لحكم محكمة أدنى بأن متعاقدي وكالة المخابرات المركزية جيمس إلمر ميتشل وجون بروس جيسن يمكن استدعاؤهما بموجب القانون الأمريكي الذي يسمح للمحاكم الاتحادية بأن تفرض طلب الإدلاء بالشهادة أو تقديم دليل آخر لعملية قانونية في الخارج.

وتتعلق القضية بأبي زبيدة، وهو فلسطيني اعتُقل العام 2002 في باكستان وتحتجزه الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دون توجيه تهم له.

وقد أمضى قرابة الخمسة عشر عاما الماضية محتجزا في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا.

وتفيد وثائق حكومية أمريكية أن أبي زبيدة، الذي يبلغ عمره الآن 50 عاما، فقد إحدى عينيه وخضع 83 مرة في شهر واحد لعمليات الإيهام بالغرق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق يُعتبر على نطاق واسع تعذيبا، أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه كان ”شريكا وحليفا إرهابيا منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن“، زعيم تنظيم القاعدة المتشدد الذي قتلته القوات الأمريكية في باكستان العام 2011.

ويريد المحامون المدافعون عن أبي زبيدة أن يدلي ميتشل وجيسن بشهادتيهما وتقديم الوثائق في تحقيق جنائي في بولندا، التي يعتقد أنها مقر ”موقع مظلم“ لوكالة المخابرات المركزية حيث استخدمت الوكالة أساليب استجواب قاسية ضد أبي زبيدة.

وقضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو في 2019 بإمكانية استدعاء ميتشل وجيسن.

وسبق استجواب ميتشل وجيسن في دعاوى قضائية أخرى حول دورهما في برنامج الاستجواب.