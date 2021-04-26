وكالة إيرانية: تسريب تسجيل ظريف "خيانة أمنية ولعبة انتخابية"

وصفت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين، واقعة تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ“الخيانة الأمنية“، وذلك في إطار ردود الأفعال الداخلية على وقع التسريب المثير للجدل.

وقالت الوكالة الإيرانية في تقرير بعنوان ”قراءة في التسجيل الصوتي لظريف.. خيانة أمنية ولعبة جديدة لأتباع الغرب بشأن الانتخابات“، إن ظريف ”تطرق في هذه المقابلة إلى موضوعات مهمة بشأن الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، إذ سعى لمخاطبة الرأي العام فيما يتعلق بثنائية الدبلوماسية والميدان“.

وأوضحت الوكالة، أن ”مصطلح الميدان في قاموس النظام الإيراني يعني سياسات طهران الإقليمية في دول المنطقة مثل سوريا، والعراق، واليمن، وهو ما أكد عليه ظريف في التسجيل بأن الميدان بات يتحكم في قرارات وإستراتيجية الدولة، وذلك عبر تدخل الحرس الثوري في صناعة القرار الإيراني“.

وربطت وكالة ”تسنيم“ بين تسريب التسجيل الصوتي لظريف وبين اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، حيث تحدثت عن ”دور محتمل“ لمستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا في تسريب التسجيل ”للتأثير على المشهد الانتخابي“.

وتابعت في هذا الإطار قائلة: ”هل كان آشنا وهو أحد الشخصيات الأمنية في حكومة روحاني، يجهل أهمية هذا التسجيل الصوتي، أو أهمل في الحفاظ على سريته؟ أم أن تسريب التسجيل كان بشكل مخطط له من قبل للتأثير على الانتخابات الرئاسية؟“.

ورأت الوكالة الإيرانية، أن أعضاء حكومة روحاني ”بدأوا لعبة جديدة للقيام بدور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وربما كان ظريف ضحية سذاجته بعدما وثق في فريق مستشار روحاني، حسام الدين آشنا“.

وتساءلت الوكالة: ”هل من المعقول والمنطقي أن يقوم وزير الخارجية وهو في منصبه بمثل هذا الفعل؟“.

وأثار تسريب التسجيل الصوتي لظريف، جدلا واسعا داخل إيران، حيث أعرب الحرس الثوري ونواب التيار المتشدد، عن رفضهم لتصريحاته، خاصة تلك المتعلقة بالجنرال الراحل قاسم سليماني.

وكانت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة، نشرت الأحد، تسجيلا صوتيا لظريف يعود لمقابلة صحفية كشف خلالها عن تدخل سليماني في أعمال الخارجية الإيرانية وسيطرته على القرار التفاوضي لطهران، وغيرها من القضايا.