ظريف في تسجيل مسرب: أجبروني على نفي استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

كشف تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مفاجأة صادمة بشأن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير 2020 بعد إقلاعها مباشرة من طهران.

وأثارت تسجيلات مسربة لمقابلة صحفية أجريت مع ظريف، جدلا واسعا في إيران، خاصة أنها ضمت انتقادات لدور الحرس الثوري في البلاد والجنرال الراحل قاسم سليماني.

وفي الأجزاء الجديدة المسربة من المقابلة، يكشف ظريف عن تفاصيل صادمة بشأن الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه أجبر على نفي استهداف الطائرة بصاروخ.

ويقول ظريف في التسجيل: ”بعد استهداف الطائرة الأوكرانية، ذهبت لحضور اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي.. وقد قلت في الجلسة إن العالم الآن يقول إن الطائرة أصيبت بصاروخ، فإذا حقا حصل ذلك، فلنقل، ماذا عسانا أن نفعل لنعالج الموقف، والله شاهد على هذا الحديث“.

ويضيف: ”لكنهم اصطدموا بي وكأن ما تفوهت به كفر إبليس.. ثم قالوا: لا، ماذا يعني هذا؟، اذهب على الفور وانف الحادثة عبر تويتر“.

ويتابع: ”ماذا يعني أن السادة المسؤولين كانوا يعلمون إصابة الطائرة بصاروخ في صباح يوم الخميس أو بعد ظهيرة يوم الحادثة أي الأربعاء“.

وأثارت التصريحات المسربة لظريف، انتقادات سياسيين محافظين، لا سيما وأنها طالت سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أمريكية العام الماضي.

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن التسجيل الصوتي لظريف، ”تضمن مواقف شخصية، واقتطع من حديث غير معد للنشر“.

ويمتد التسجيل أكثر من 3 ساعات، ونشرته الأحد وسائل إعلام خارج إيران، قبل أن يتم تداوله عبر وسائل أخرى داخل البلاد وخارجها وعلى مواقع التواصل.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم: ”ما تم نشره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل حوارا ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة“.

وأكد أن نقاشات كهذه دائما ما تكون ”جدية، شفافة، ومباشرة“، على حد تعبيره.