تشاد.. المجلس العسكري يعين باهيمي باداك رئيسا للوزراء

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد، يوم الإثنين، أنه عين رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداك، رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس العسكري، يوم الإثنين.

وحل باهيمي باداك في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل/ نيسان الرئاسية.

وكان المجلس العسكري أعلن الأحد، رفضه التفاوض مع المتمردين الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوما ضد العاصمة، قُتل رئيس البلاد الراحل إدريس ديبي إتنو خلال التصدي له.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري عزم برماندوا أغونا في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني ”تيلي تشاد“ إن العسكريين عازمون على السيطرة على المتمردين، وطلب من النيجر المجاورة مساعدة تشاد في القبض على زعيم ”جبهة التناوب والوفاق في تشاد“ (فاكت) محمد مهدي علي.

وأضاف المتحدث: ”الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع الخارجين عن القانون.. تدعو تشاد النيجر إلى التعاون والتضامن، من أجل تسهيل القبض على مجرمي الحرب وإحالتهم إلى العدالة“.

وكانت ”فاكت“ أبدت، السبت، استعدادها لوقف إطلاق النار بعد وساطة بدأها الجمعة بين الجيش والمتمردين رئيسا النيجر وموريتانيا، العضوان في تجمع دول الساحل الخمس (تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو).

والنظام الجديد لا يخوض معركة مع المتمردين فحسب، بل يواجه أيضا خطرا من الداخل، إذ تفيد شائعات تسري في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش.