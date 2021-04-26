طهران تحكم على بريطانية من أصل إيراني بالسجن عاما.. ولندن تنتقد

قال حجة كرماني، محامي البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف، الموظفة في مؤسسة خيرية، اليوم الإثنين، إن محكمة ثورية إيرانية قضت بسجن موكلته لمدة عام، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام.

وأضاف كرماني لموقع امتداد نيوز الإلكتروني، أنه ”حُكم على نازانين زاغاري بالسجن لمدة عام، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام؛ بتهمة الدعاية المناهضة للجمهورية الإسلامية“.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن نازانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة خيرية من أصل إيراني ينبغي ألا تبقى في السجن بإيران.

وقال جونسون للصحفيين ”لا أعتقد أن من الصواب بأي شكل من الأشكال الحكم على نازانين بالبقاء في السجن لأي مدة أخرى“.

وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضية مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.