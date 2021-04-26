أثارت جدلا واسعا.. من المستفيد من تسريب تصريحات غير رسمية لوزير الخارجية الإيراني؟

سلط تقرير إخباري، اليوم الإثنين، الضوء على تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والذي كشف فيه الأخير عن قضايا مثيرة أبرزها تدخل الحرس الثوري في أعمال الخارجية والمفاوضات بين طهران والغرب؛ مما أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية الإيرانية.

وكانت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة قد نشرت، مساء الأحد، تسجيلا صوتيا لظريف يعود لمقابلة صحفية مع الاقتصادي سعيد ليلاز، حيث كشف الوزير الإيراني عن تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، وكواليس صياغة الاتفاق النووي، وغيرها من القضايا.

وفي إطار مناقشة تسريب تصريحات وزير الخارجية الإيراني، قال التقرير المنشور على موقع ”زيتون“ المعارض، إن ”تسريب التسجيل الصوتي يكشف الصورة العارية لنظام الجمهورية الإسلامية وسياساته“.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل تصريحات وزير الخارجية الإيراني كان بشرط عدم نشر جميع التفاصيل الواردة في المقابلة الصحفية؛ لما تحتويه من قضايا حساسة؛ ولهذا كانت المقابلة تحت إشراف مسؤولين كبار برئاسة الجمهورية الإيرانية.

وحول تسريب التسجيل الصوتي المنسوب لظريف، كشف الموقع الإيراني المعارض أن المعلومات تشير إلى احتفاظ المذيع ليلاز بنسخة من تسجيل المقابلة، فضلا عن احتفاظ مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية بنسخة أخرى.

ولفت إلى أن أطرافا أخرى تقع في دائرة الاتهام لتسريب التسجيل الصوتي، منهم: تيار الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، والتيار المتشدد المعارض للاتفاق النووي، وأخيرا المنافسون المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة.

ورأى التقرير أن التيار المتشدد يحضر بقوة في كواليس تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني، خاصة في ظل المباحثات النووية التي تجريها طهران مع القوى الغربية في العاصمة النمساوية فيينا، وهي المباحثات التي تأتي بتشجيع وإشراف ظريف.

واعتبر أن الحرس الثوري كذلك قد يكون وراء تسريب التسجيل الصوتي لظريف؛ وذلك لضرب المباحثات النووية بين إيران والغرب، لافتا إلى أن تسريب تصريحات ظريف قد يؤثر بشكل أو بآخر على مسار المباحثات النووية، وخاصة على مستوى الداخل الإيراني بشكل أكبر.

يُذكر أن تسريب التسجيل الصوتي لظريف قد أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية الإيرانية، حيث أعرب نواب التيار المتشدد عن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وصرح النائب بالبرلمان الإيراني، نصر الله بزمانفر، تعليقا على التسجيل الصوتي لظريف قائلا: ”لقد طرح ظريف في هذه المقابلة موضوعات وكأنه لا يعلم أنه وزير خارجية دولة مثل إيران، بل وأثار قضايا تندرج ضمن الخطوط الحمراء لنظام الجمهورية الإسلامية“.

وأضاف بزمانفر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، الأحد، أن ”ظريف بعد قضائه 40 عاما في السلك الدبلوماسي، إلا أنه لا يدرك حتى الآن الخطوط الحمراء للنظام وسياساته“، فيما طالب البرلماني وزير الخارجية بضرورة توضيح ما ورد في تصريحاته بشكل عاجل.

من جهته، شبّه السياسي الإيراني البارز محمد علي أبطحي، تسريب التسجيل الصوتي لظريف بواقعة ”سرقة وثائق نووية في طهران من قبل إسرائيل“، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في 2018، ونُسبت لجهاز الاستخبارات ”الموساد“.

وأضاف أبطحي عبر ”تويتر“ متحدثا عن الجهات المستفيدة من تسريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني: إن ”إسرائيل والمنافقين والمتطرفين المحليين، ثلاث مجموعات سعيدة بالكشف عن مقابلة ظريف“.

أما قوات الحرس الثوري الإيراني، فقد شنت هجوما لاذعا على شخص ظريف، تمثل في إصدار بيان عبر نشره بالدورية اليومية، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على تيار الحرس الثوري.

واتهم الحرس الثوري وزارة الخارجية الإيرانية بـ ”الاختراق“، حيث قال في نشرة ”الأخبار والتحليل“ الصادرة عن النائب السياسي للحرس الجنرال يد الله جواني، ”هناك نفوذ وتغلغل منظم من الخارج في الجهاز الدبلوماسي الإيراني، ولهذا لا يثق الحرس الثوري في وزارة الخارجية“.

كما تعرض ظريف لهجوم وانتقادات من قبل وكالة أنباء ”فارس“ و“تسنيم“، اللتين تمثلان الأذرع الإعلامية الإيرانية الأشهر لدى الحرس الثوري؛ وذلك على خلفية التصريحات التي وردت على لسانه في التسجيل المسرب.