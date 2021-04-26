هجوم صاروخي على مجمع حكومي أفغاني وإصابة 16 طفلا

قال مسؤولون محليون، إن صاروخا أصاب مجمع حاكم إقليم كونار بشرق أفغانستان، اليوم الإثنين، خلال حفل ديني؛ مما أسفر عن إصابة 16 طفلا على الأقل، وألقوا بمسؤولية الهجوم على حركة طالبان.

وتصاعدت حدة القتال بين الحكومة الأفغانية وطالبان، مؤخرا، إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.

وقال إقبال سعيد حاكم كونار، إن صاروخا أطلقته حركة طالبان أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف أن ما لا يقل عن 16 طفلا وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة.

وذكرت حركة طالبان، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الأفغانية، أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.

وتقول الحكومة الأفغانية، إن طالبان كثفت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الشهر، عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.