المفاوضون الإيرانيون يعودون إلى فيينا.. وظريف: نأمل عودة أمريكا للاتفاق النووي

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، عن أمله في أن تسفر المفاوضات النووية التي تستضيفها العاصمة فيينا، عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وذلك في الوقت الذي توجه فيه المفاوضون الإيرانيون إلى فيينا للمشاركة في جولة مباحثات جديدة.

وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ببغداد: ”نأمل بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بسياسة معقولة، مضيفا أنه ”إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق، فإن طهران ستتخذ إجراءات متبادلة بعد التحقق من الإجراءات الأمريكية“.

وأوضح ظريف: ”تحدثت مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشأن المحادثات النووية التي تجريها إيران مع مجموعة 4+1“.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي: ”ناقشنا مع وزير الخارجية الإيراني مواضيع تهم المنطقة والمفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني في فيينا، ونحن سعداء بتقدم مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي“.

ووصل ظريف إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر يومين قادما من الدوحة التي زارها أمس الأحد، ومن المقرر أن يزور ظريف محافظة النجف وإقليم كردستان العراق.

وغادر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، طهران، متوجها إلى فيينا للمشاركة في جولة أخرى من المباحثات مع أطراف الاتفاق النووي، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي له اليوم الإثنين: ”الوفد الإيراني غادر إلى فيينا اليوم، ولم يطرأ أي تغيير على موقفنا من رفع العقوبات“.

وأضاف: ”يجب أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها بموجب المشروع المشترك وأن تكون قابلة للتحقق، نحن لا نقبل التخطيط التدريجي وهو ليس واردا في جدول أعمالنا“.

وكان عباس عراقجي أعلن الليلة الماضية خلال استضافته من قبل لجنة برلمانية، أن ”طهران رفضت رسميا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة ولم يعد هذا الموضوع مطروحا- على طاولة النقاش في فيينا، كما تم التوصل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات“.