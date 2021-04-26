الحرس الثوري ردا على مقابلة ظريف المسربة: لا نثق بوزارة الخارجية

رد الحرس الثوري الإيراني عبر نشرته الدورية اليومية، الاثنين، على ما ذكره وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة صحافية جرى تسريبها، مؤكدا أن ”الحرس الثوري لا يثق بوزارة الخارجية التي لم تتمكن حتى من الاحتفاظ بمقابلة صوتية ومنعها من الخروج“.

وقال الحرس الثوري في نشرة ”الأخبار والتحليل“ الصادرة عن النائب السياسي للحرس الثوري الإيراني الجنرال يد الله جواني، ”هناك نفوذ وتغلغل منظم من الخارج في الجهاز الدبلوماسي الإيراني“.

وأضاف ”أنه إذا كان قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني تنازل عن الميدان العسكري للحكومة كما هو الحال في مجال الدبلوماسية، كان من المفترض أن تستمر المعركة ضد داعش لسنوات، مثل ما حدث مع الاتفاق النووي الذي لا يزال التفاوض الفاشل مستمر بشأنه في فيينا بعد آلاف الانتهاكات“.

وقال الحرس الثوري الإيراني ردًا على ما قاله ظريف بأنه لا يعرف أي معلومات عن عمليات مهمة مثل استهداف قاعدة عين الأسد من قبل الحرس الثوري في مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2020، رداً على اغتيال سليماني في العراق، ”لماذا يجب أن نثق بوزارة خارجية لا يمكن فيها حماية ملف صوتي سري ونعطيها معلومات حول هجوم عسكري سري مثل الهجوم على قاعدة عين الأسد“.

ولا تزال الساحة السياسية الإيرانية تشهد جدلاً بشأن المقابلة الصحفية التي جرى تسريبها الليلة الماضية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي كشف فيها عن هيمنة الحرس الثوري وقاسم سليماني على وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال ظريف في المقابلة الي كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، إن دوره معدوم في السياسة الخارجية، قائلا ”دوري كان ”صفرا“.

وأضاف: ”هل تعلمون أن أمريكا علمت بالهجوم على قاعدة عين الأسد قبل أن أسمع به أنا؟!“، مضيفا أنه سمع بالهجوم على هذه القاعدة الأمريكية بعد ساعتين من إبلاغ رئيس الوزراء العراقي في حينها عادل عبد المهدي بالهجوم.