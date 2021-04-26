سياسي إيراني: تسريب مقابلة ظريف يشبه سرقة وثائق نووية من قبل إسرائيل

شبه السياسي الإيراني، الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي، اليوم الاثنين، تسريب مقابلة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف تناول فيها العديد من القضايا، من بينها تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بعمل وزارة الخارجية، بأنه ”مثل سرقة إسرائيل لوثائق نووية إيرانية“.

وأمس الأحد نشرت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة تسجيلا صوتيا قالت إنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يكشف فيه تفاصيل تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، وكواليس صياغة الاتفاق النووي، وقضايا أخرى.

وقال أبطحي، وهو نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتميـ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”تسريب ملف المقابلة السرية لظريف مثل سرقة وثائق نووية من قبل إسرائيل“.

وأضاف أبطحي متحدثا عن الجهات المستفيدة من تسريب مقابلة وزير الخارجية: ”إسرائيل والمنافقون والمتطرفون المحليون ثلاث مجموعات سعيدة بالكشف عن مقابلة محمد جواد ظريف“.

وقالت إسرائيل مطلع عام 2018، إنها حصلت على ملفات سرية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني حيث تمكن عملاء الموساد من الحصول على تلك الوثائق، لكن طهران اعتبرت حينها أن تلك الوثائق مزورة.

وكان عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، نصر الله بجمان فر، علق على ما ذكره ظريف في مقابلته المسربة، قائلا إن ”ظريف يجب أن يعطي التفسيرات اللازمة حول القضايا التي أثيرت في هذه المقابلة“.