المجلس العسكري الحاكم في تشاد يرفض التفاوض مع "المتمردين"

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد، مساء الأحد، رفضه التفاوض مع المتمردين الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوماً ضد العاصمة، قُتل رئيس البلاد الراحل إدريس ديبي إتنو خلال التصدي له.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري عزم برماندوا أغونا في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني ”تيلي تشاد“ إن العسكريين عازمون على السيطرة على المتمردين، وطلب من النيجر المجاورة مساعدة تشاد في القبض على زعيم ”جبهة التناوب والوفاق في تشاد“ (فاكت) محمد مهدي علي.

وأضاف المتحدث: ”الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع الخارجين عن القانون.. تدعو تشاد النيجر إلى التعاون والتضامن، من أجل تسهيل القبض على مجرمي الحرب وإحالتهم إلى العدالة“.

وكانت ”فاكت“ أبدت، السبت، استعدادها لوقف إطلاق النار بعد وساطة بدأها الجمعة بين الجيش والمتمردين رئيسا النيجر وموريتانيا، العضوان في تجمع دول الساحل الخمس (تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو).

وأجرى رئيس النيجر محمد بازوم اتصالا مع زعيم المتمردين مهدي علي، وفق ما أفاد مستشار للرئيس، وقال مهدي علي، السبت: ”تجاوبنا مع وساطة النيجر وموريتانيا.. وأكدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار“ لكنه أشار إلى أن الجيش التشادي ما زال يقصف قواته.

واتهمت القوات التشادية، الأحد، متمردي ”فاكت“ ولا سيما زعيمهم بالفرار إلى الأراضي النيجرية، غير أن مهدي علي أكد في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة ”فرانس برس“ أنه ما زال في تشاد وتحديدا في محافظة كانيم في المنطقة المحاذية للنيجر على مسافة حوالي 400 كلم شمال نجامينا.

وقال مهدي علي، مساء الأحد، تعليقا على رفض المجلس العسكري التفاوض: ”إذا أرادوا الحرب فنحن لها، إذا تعرضنا لهجوم فسنرد“.

دعم دولي

وأوضح مصدر دبلوماسي أفريقي أن نجامينا تشعر أنها تحظى بدعم دولي“في تصديها لجبهة التناوب والوفاق التي قدمت لها حركات تمرد تشادية متمركزة في ليبيا أو السودان دعمها من غير أن تقحم قواتها في الوقت الحاضر في المعركة“.

وأشار المصدر إلى حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم تشييع الرئيس ديبي الجمعة، وتعهده بأن ”فرنسا لن تسمح لأحد لا اليوم ولا غدا بالمساس باستقرار تشاد وسلامتها“.

وتجمع حوالي 12 رئيس دولة في قلب نجامينا لتكريم ديبي، الحليف الأساسي للغربيين في المنطقة، وأعلن رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس بالإجماع خلال مراسم التشييع دعمهم للمجلس العسكري.

والنظام الجديد لا يخوض معركة مع المتمردين فحسب، بل يواجه أيضا خطرا من الداخل، إذ تفيد شائعات تسري في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش.

وقال جنرال من قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها ديبي والتي تمسك بالجهاز الأمني، الأربعاء، إن هناك ”معسكرين“ في الجيش، دون أن يكون من الممكن التثبت من ذلك من مصدر مستقل.