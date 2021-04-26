تعليقا على "التسجيل المسرب".. برلماني إيراني: ظريف لا يدرك "الخطوط الحمراء"

علق النائب بالبرلمان الإيراني، نصر الله بزمانفر، على تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، والذي تحدث فيه الأخير عن عدد من القضايا المثيرة؛ أهمها تدخل الجنرال السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني في السياسة الخارجية الإيرانية.

وقال بزمانفر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية: ”لقد طرح ظريف في هذه المقابلة موضوعات وكأنه لا يعلم أنه وزير خارجية دولة مثل إيران، بل وأثار قضايا تندرج ضمن الخطوط الحمراء لنظام الجمهورية الإسلامية“.

وأضاف رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان الإيراني والمعنية بالتحقيق في شكاوى النواب أن ”ظريف بعد قضائه 40 عاما في السلك الدبلوماسي، إلا أنه لا يدرك حتى الآن الخطوط الحمراء للنظام وسياساته“.

وطالب البرلماني الإيراني وزير الخارجية بضرورة توضيح التصريحات التي وردت على لسانه في التسجيل الصوتي المسرب، معتبرا أنه ”يعلم مثل هؤلاء الأفراد أن سياسة جمهورية إيران الإسلامية قائمة على مواجهة الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا“.

وكانت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة نشرت مساء الأحد، تسجيلا صوتيا قالت إنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث كشف فيه الأخير تفاصيل عن تدخل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، وكواليس صياغة الاتفاق النووي، وغيرها من القضايا.

وقالت القناة المعارضة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، ”إن التسجيل المسرب يعود لتصريحات صحافية لظريف مع الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز، وذلك في مقابلة جرت في شهر آذار/ مارس الماضي، لافتة إلى أن ظريف طلب ”ألا ينشر هذا الجزء من المقابلة أبدًا“.