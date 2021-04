تلبية لنداء المغنية سيلينا غوميز.. ماكرون يرسل جرعات من لقاح "كورونا" إلى أفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إرساله كمية من جرعات لقاح كورونا إلى أفريقيا، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر.

ونشر ماكرون الفيديو تحت عنوان ”حان الوقت لنتشارك“، وجاءت هذه المبادرة بعد يوم من النداء الذي أطلقته المغنية الأمريكية سيلينا غوميز.

وقال ماكرون في الفيديو:“بعثت فرنسا الجرعات الأولى الموجهة لـ (كوفاكس) .. هذه الجرعات من (أسترازينيكا) تطير في هذه الساعة التي أتحدث فيها إليكم، صوب أفريقيا الغربية“.

Time has come to share!

L'initiative ACT-A a un an.

Beaucoup a été accompli, tant reste à faire. pic.twitter.com/74BuOjG3o9

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2021