تلبية لنداء المغنية سيلينا غوميز.. ماكرون يرسل جرعات من لقاح "كورونا" إلى أفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إرساله كمية من جرعات لقاح كورونا إلى أفريقيا، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر.

ونشر ماكرون الفيديو تحت عنوان ”حان الوقت لنتشارك“، وجاءت هذه المبادرة بعد يوم من النداء الذي أطلقته المغنية الأمريكية سيلينا غوميز.

وقال ماكرون في الفيديو:“بعثت فرنسا الجرعات الأولى الموجهة لـ (كوفاكس) .. هذه الجرعات من (أسترازينيكا) تطير في هذه الساعة التي أتحدث فيها إليكم، صوب أفريقيا الغربية“.

Time has come to share!

L'initiative ACT-A a un an.

Beaucoup a été accompli, tant reste à faire. pic.twitter.com/74BuOjG3o9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2021

وأضاف أن“هدفنا من هذا التبرع هو تمكين جميع البلدان، خاصة في أفريقيا، من تطعيم شعوبها الأكثر حاجة، بدءًا بالعاملين في مجال الصحة ”.

وجاءت هذه المبادرة بعد يوم من الدعوة التي أطلقتها سيلينا غوميز، تطالب فيها الرئيس ماكرون، وباقي القادة السياسيين في مجموعة السبع الكبار، للانضمام إليها في مبادرتها ”فاكس لايف“، لإمداد البلدان الفقيرة بأموال، أو جرعات من اللقاح ضد كورونا.

وتستعد ”سيلينا غوميز“ لتقديم حفل، في 8 أيار/ مايو المقبل، تحت عنوان ”فاكس لايف“، بمشاركة جينيفير لوبيز، وفرقة الروك ”فو فايترز“، بهدف جمع المال لتمويل اللقاح في العالم.