إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن رصد صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر ”تويتر“ إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف، لافتاً إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة بالغلاف.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2021

وفي السياق، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن صاروخاً انفجر في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف.

ويأتي إطلاق الصاروخ ضمن موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل منذ يومين، تخللها إطلاق أكثر من 40 صاروخا من القطاع صوب بلدات غلاف غزة.

ومساء يوم الأحد، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مباحثات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين لتقيم الحالة الأمنية في القطاع، بينما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه طلب اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر ”كابينت“، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.