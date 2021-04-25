بعد أيام من التوتر.. الجيش الإسرائيلي يزيل الحواجز الحديدية من باب العامود في القدس (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قررت إزالة الحواجز الحديدية التي كانت قد نشرتها في وقت سابق في منطقة باب العامود بمدينة القدس، والتي اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وعناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام ناشطين فلسطينيين من مدينة القدس بإزالة الحواجز الحديدية المنصوبة في منطقة باب العامود، والتي كانت سببًا للتوتر الذي شهدته خلال الأيام الماضية في القدس.

وبحسب ما ذكرته القناة الـ 12 الإسرائيلية، فقد أصدر المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، تعليمات للشرطة بإزالة الحواجز التي أشعلت الأحداث خلال الأيام الأخيرة عند باب العامود في القدس.

אחרי העימותים: המפכ"ל קובי שבתאי הנחה להסיר את הגדרות משער שכם@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/RuRYvMz3km — כאן חדשות (@kann_news) April 25, 2021

وشهدت مدينة القدس، توترًا كبيرًا خلال الأيام الماضية تخللته اشتباكات هي الأعنف منذ فترة طويلة بين المقدسيين وعناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية، بسبب إعاقة وصول المقدسيين للمسجد الأقصى، إضافة لتحريض عناصر متطرفة على قتل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.

وأدت هذه الاشتباكات إلى إصابات بالعشرات في صفوف الفلسطينيين جراء استخدام الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين.

وتسببت هذه الاشتباكات بموجة تصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في القطاع، عشرات الصواريخ صوب المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، فيما يجري الجيش الإسرائيلي مشاورات مكثفة لبحث الرد على عمليات إطلاق الصواريخ هذه.