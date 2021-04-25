عقب طرح مقترح التناوب.. هل ينقذ غانتس مستقبل نتنياهو مجددا مقابل مقعد رئيس الوزراء؟

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد، أن زعيم ”الليكود“ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض مقترحًا على وزير الدفاع، زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، يتم بمقتضاه تشكيل حكومة بالتناوب بينهما، على أن يتولى غانتس رئاستها في العام الأول والرابع، وذلك ضمن محاولة يقوم بها نتنياهو للخروج من المأزق الراهن، في وقت لم يتبق سوى 9 أيام على انتهاء المهلة القانونية لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو وغانتس قد شكلا حكومة تناوب عقب انتخابات الكنيست الـ23، تولى نتنياهو رئاستها أولا، وكان يفترض أن ينتقل المنصب إلى رئيس الوزراء البديل غانتس بعد عامين، إلا أن خلافات لم تتوقف بينهما تسببت في عدم تنفيذ الاتفاق، وعلى رأسها الخلاف حول الموازنة العامة، ومن ثم تم حل الحكومة والكنيست والذهاب إلى الانتخابات.

وذكرت قناة ”أخبار 12“ العبرية، مساء الأحد، أن الاثنين تحدثا هاتفيًا حول إمكانية تشكيل حكومة يتولى خلالها غانتس منصب رئيس الوزراء لمدة عام، كما يواصل تولي حقيبة الدفاع طبقًا لما هو قائم الآن، وبعدها يعود نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء، ولمدة عامين، قبل أن يعود غانتس مجددًا لتولي المنصب في العام الرابع من عمر الحكومة.

ويأتي هذا الاتصال في ظل التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخاوف من إمكانية حدوث تصعيد يطال قطاع غزة، ومن ثم من غير المستبعد أن يكون هذا الوضع هو الذريعة التي استغلها نتنياهو للحديث مع وزير دفاعه عن هذه الخطوة.

ووفق التقرير، قلل غانتس خلال الحديث مع نتنياهو من فرص حدوث هذه الخطوة، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن هذا السيناريو ليس مستبعدا بالضرورة.

القناة اعتبرت في نفس الوقت أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وغانتس في هذا الصدد من المفاجآت التي تشهدها المفاوضات الائتلافية التي يجريها نتنياهو مع رؤساء الأحزاب المختلفة من أجل تشكيل الحكومة.

وقالت إن زعيم ”الليكود“ يحاول بكل السبل منع تشكيل حكومة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم ”يمينا“، ويائير لابيد زعيم ”هناك مستقبل“، وهي الحكومة التي تتشكل حاليًا من وراء الكواليس تحسبًا لانتقال التكليف الرئاسي إلى بينيت أو لابيد بعد 9 أيام، رغم أن بقاء فرص نقل التكليف إلى الكنيست نفسه قائمة.

ونوهت القناة إلى أن غانتس كان قد تعهد خلال الانتخابات الأخيرة أنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو، مضيفة أنه لو تراجع للمرة الثانية عن تعهده، فإنه بذلك سينقذ نتنياهو مجددًا، ويمكنه من البقاء في السلطة، سواء كرئيس وزراء بديل في العام الأول، أو رئيس وزراء في العامين الثاني والثالث من عمر الحكومة.

ورغم أن غانتس سيظهر مجددًا أمام ناخبيه على أنه تراجع عن عهوده الانتخابية، لكن القناة ترى أن الحديث يجري عن فرصة سانحة لوزير الدفاع الإسرائيلي لتحقيق حلمه بتولي منصب رئيس الوزراء.

وواجهت محاولات نتنياهو لتشكيل حكومة تضم حزب ”يمينا“ بزعامة بينيت وتحظى بدعم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس، أزمة كبيرة، إذ يرفض شركاء نتنياهو لا سيما قائمة ”الصهيونية الدينية“ هذا الطرح بشكل تام، ومن ثم يعمل نتنياهو على إيجاد بدائل سريعة للخروج من المأزق.