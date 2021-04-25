تركيا تعلن أنها سترد خلال الأشهر المقبلة على بيان بايدن بشأن إبادة الأرمن

قال المتحدث الرئاسي التركي، اليوم الأحد، إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مذابح الأرمن في الإمبراطورية العثمانية تشكل إبادة جماعية هو ”ببساطة أمر مشين“، وإن تركيا سترد بطرق مختلفة خلال الأشهر المقبلة.

وخرج بايدن أمس السبت عن نمط تعليقات البيت الأبيض المدروسة بعناية على مدى عقود عن هذه الوقائع التي جرت في عام 1915، مما أسعد أرمينيا والأرمن في الولايات المتحدة، لكنه زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان ومستشاره، في مقابلة مع رويترز: ”سيكون هناك رد فعل بأشكال وأنواع ودرجات مختلفة في الأيام والأشهر المقبلة“.

ولم يحدد كالين ما إذا كانت أنقرة ستقيد وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا، أو تتخذ إجراءات أخرى.

وسرعان ما ندد مسؤولون أتراك ببيان بايدن أمس، وقال كالين إن أردوغان سيتطرق إلى هذه القضية بعد اجتماع لمجلس الوزراء غدا الإثنين، وقال: ”في الوقت والمكان اللذين نعتبرهما مناسبين، سنواصل الرد على هذا البيان المؤسف غير العادل“.

وتقبل تركيا حقيقة أن العديد من الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي أن عمليات القتل كانت مدبرة بشكل منهجي وتشكل إبادة جماعية.