قيادي إصلاحي ناقد لخامنئي ولمبدأ "ولاية الفقيه" يعلن ترشحه لرئاسة إيران

أعلن القيادي السياسي في التيار الإصلاحي في إيران مصطفى تاج زاده، المعروف بانتقاده للمرشد الأعلى خامنئي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 18 من يونيو/ حزيران المقبل.

وكتب تاج زاده وهو نائب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي في حسابه الرسمي على تويتر“ اليوم الأحد: ”بعد التشاور مع الأصدقاء والاستماع إلى الإيجابيات والسلبيات، قررت أخيرا إعلان ترشحي، لأنني رأيت فوائد الترشح للانتخابات الرئاسية 2021 تفوق العيوب“.

وأضاف تاج زاده، الذي أثار موجة من الجدل بين معسكر الإصلاحيين بشأن ترشحه للانتخابات: ”بعون الله، سوف أنشر خطتي التنفيذية قريبا“.

پس از مشورت با دوستان و شنیدن سخن موافقان و مخالفان، سرانجام به دلیل آن‌که مزایای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را بیشتر از زیان‌های آن دیدم، تصمیم به انتشار #بیانیه_اعلام_حضور گرفتم. به یاری خداوند مهربان به‌زودی برنامه اجرایی‌ام را منتشر خواهم کرد. — مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) April 25, 2021

ومن الصعب أن يحظى تاج زاده بتأييد ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور، كونه من المنتقدين لمبدأ ولاية الفقيه وأداء المرشد علي خامنئي.

وتم الإفراج عن تاج زاده في الرابع من حزيران /يونيو 2016 بعدما قضى سبع سنوات في السجن بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وقادت المعارضة الإصلاحية في إيران الاحتجاجات الشعبية، مؤكدة أن مرشحها مير حسين موسوي هو الفائز بالانتخابات.

بدوره، قال السياسي الإصلاحي البارز مصطفى هاشمي طبا، إن ترشيح متهم أمنيا في الانتخابات -مثل: مصطفى تاج زاده- ليس في مصلحة الإصلاحيين.

وأضاف هاشمي طبا: ”تاج زاده غير مؤهل ولا يصلح للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية“.

من جهته، قال موقع ”زيتون“ الإيراني المقرب من الإصلاحيين، في مقال، إن ”دخول مصطفى تاج زاده في موضوع الترشح للرئاسة تسبب بقلق كبير لدى مجموعتين، المجموعة الأولى هي المحافظون المتطرفون الذين يواجهون الآن تحديات بشأن التوافق على مرشح معين، فيما المجموعة الثانية هي من الإصلاحيين وهمها المشاركة في السلطة ولا تكرس جهودها للتغيير“.

وأوضح الموقع أن هذه ”المجموعة الثانية لا تريد خلق أي مشاكل أو تحديات للنظام القائم، بل كرست نفسها خلال السنوات القليلة الماضية فقط للترشح في الانتخابات، وتنظر في المقام الأول إلى الانتخابات كهدف في حد ذاتها، بدلا من العمل للتغيير“.