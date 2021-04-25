رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي زيارته إلى أمريكا بسبب التصعيد في غزة

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم الأحد، إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة بشكل نهائي، في ظل تصاعد وتيرة التصعيد مع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”نظرا لتقييم الوضع الأمني، وبهدف مواصلة الاستعداد للتطورات المحتملة، قرر رئيس الأركان الجنرال كوخافي إلغاء زيارته المخططة للولايات المتحدة“.

وأضاف: ”سيتوجه كل من رئيس هيئة الاستخبارات، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، إلى الولايات المتحدة مساء، لمقابلة مسؤولين في الجيش الأمريكي“.

#عاجل نظرًا لتقييم الوضع الأمني وبهدف مواصلة الاستعداد للتطورات المحتملة قرر رئيس الأركان الجنرال #كوخافي الغاء زيارته المخططة للولايات المتحدة. سيتوجه كل من رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الى الولايات المتحدة مساء لمقابلة مسؤولين في الجيش الأمريكي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2021

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أن القذيفة الأولى أسقطتها منظومة القبة الحديدية، فيما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة قرب الجدار بين غزة وإسرائيل.

وارتفعت حصيلة القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين إلى 39 قذيفة.

ويزور الوفد الإسرائيلي أمريكا، للقاء شخصيات رفيعة المستوى بالإدارة الأمريكية، لبحث الملف النووي الإيراني، بعد التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.