وسط حملة تستهدفهم.. ظريف يطالب خامنئي بوقف "الضغط" على المفاوضين الإيرانيين بفيينا

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المرشد علي خامنئي، يوم الأحد، إلى دعم مفاوضات فيينا المتعلقة بإحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، والعمل على وقف الضغوط التي يمارسها التيار المتشدد على المفاوضين الإيرانيين.

وقال مصدر مطلع مقرب من ظريف في حديث لموقع ”رويداد 24“ الإيراني، إن ”ظريف بعث مؤخرا برسالة إلى خامنئي دعا فيها إلى إنهاء الضغط الذي يتعرض له فريق التفاوض الإيراني في فيينا لإنهاء المحادثات النووية“.

وأشار المصدر إلى أن ”ضغط المتشددين على فريق التفاوض زاد كثيرا لدرجة أن ظريف اضطر لطلب المساعدة من آية الله خامنئي لأن معارضي الاتفاق النووي خلقوا أجواء يخون فيها الفريق المفاوض البلاد“.

وبحسب المصدر الإيراني فقد تعهد ظريف في رسالته إلى خامنئي بأن ”يجعل المفاوضات النووية التي تجري في العاصمة فيينا، تؤتي ثمارها.. لكن يجب وقف الضغط“.

كما أكد ظريف في رسالته إلى خامنئي، أنه ”لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف حزيران/ يونيو المقبل“، بحسب المصدر ذاته.

وبين المصدر أن ظريف ”يريد التفاوض في إطار المصالح الوطنية، إذ إن نجاح المفاوضات أهم بالنسبة له من الترشح للانتخابات الرئاسية“، على حد قوله.

وتحمّل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التيار المتشدد والماكنة الإعلامية التي يسيطر عليها، مسؤولية ”محاولة إضعاف المفاوضات النووية عبر الضغط على رئيس الفريق المفاوض نائب وزير الخارجية عباس عراقجي“.

وتعمل قنوات الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام الإيراني، خاصة قناتي ”أفق“ المحلية، و ”برس تي في“ الفضائية الناطقة بالإنجليزية، جاهدة لإضعاف موقف الفريق الدبلوماسي وإفشال المحادثات النووية.

وأصدرت وزارة الخارجية في الأيام الأخيرة، بيانات وصفت التقارير الإذاعية في السياق بأنها ”وهمية، وتهدف لإفشال المحادثات النووية“.

كما انتقد حسن روحاني ”هيئة الإذاعة والتلفزيون“ لإعادة بث الفيلم الوثائقي ”نهاية اللعبة“ حول الصفقة النووية قبل عامين.

ويعتقد بعض الأصوليين أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، تضر بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو/ حزيران المقبل، نظرا لأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة المفاوضات إلى زيادة الإقبال، وستكون لصالح التيار المعتدل وحلفائهم الإصلاحيين.