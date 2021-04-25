نائب إيراني: وفدنا المفاوض في فيينا يعطي تنازلات بسهولة

هاجم عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، محمود نبويان، الأحد، إن فريق بلاده الذي أجرى مفاوضات على مدى الأسبوع الماضي في فيينا مع القوى الدولية بشأن إحياء الاتفاق النووي ”يعطون تنازلات بسهولة“.

وقال نبويان في مقابلة مع قناة ”أفق“ الإيرانية المحلية، ”الفريق الإيراني المفاوض يعطي تنازلات بسهولة وهذا ما تقوله الولايات المتحدة رسمياً“، معتبراً أن ”من مصلحة الشعب الإيراني رفع العقوبات وليس الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج“.

ووصف نبويان وهو ممثل أهالي طهران بالبرلمان العقوبات بـ“المتشابكة“، مشيراً إلى أن ”إزالة جزء من هذه العقوبات ليس عملياً ولا مفيداً لإيران“.

وتابع النائب الإيراني إن ”تحرير الأموال يختلف عن رفع العقوبات، ومن مصلحة الأمة رفع العقوبات وليس الإفراج عن الأموال“.

وتقول إيران إنها تطالب برفع جميع العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وسلفه دونالد ترامب والعقوبات الأخرى التي فُرضت في عهد ترامب بعناوين مختلفة، وبعد التحقق من ذلك، ستوقف إيران الإجراءات التعويضية، وتعود للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي إنسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى فيينا، عباس عراقجي، بشأن عملية المحادثات التي جرت على مدى الأسبوع الماضي في فيينا.