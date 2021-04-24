ردا على اعتراف بايدن بالإبادة الأرمنية.. الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

قالت وزارة الخارجية التركية إنها استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة، بشأن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن في عام 1915، خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية، تمثل إبادة جماعية. وأضافت الوزارة أنها نقلت للسفير ”رد فعل قويا“ من جانب تركيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية سادات أونال أبلغ السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد بأن البيان ليس له أساس قانوني، وأن أنقرة ”رفضته باعتباره غير مقبول ونددت به بأشد العبارات“.

وأضافت أن البيان تسبب في ”جرح في العلاقات سيكون من الصعب علاجه“.

وكان بايدن قد صرح، في وقت سابق اليوم السبت، بأن عمليات القتل التي وقعت عام 1915 تمثل ”إبادة جماعية“، وهو إعلان تاريخي أثار حنق تركيا وزاد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبذلك يكون جو بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه ”إبادة جماعية“.