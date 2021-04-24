بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.. وتركيا ترفض الاعتراف

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بالإبادة بحق الأرمن، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة.

وقال بايدن في بيان، إن المذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية تمثل إبادة جماعية، في إعلان تاريخي من المرجح أن يثير حنق تركيا ويزيد من توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف: ”الأمريكيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة التي وقعت قبل 106 أعوام من اليوم“.

وتعني هذه الخطوة، تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود، وسوف يحتفي بها الأرمن في الولايات المتحدة، لكنها تأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.

تركيا ترفض الاعتراف

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”أطرافا ثالثة“ بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك بعيد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بالإبادة بحق الأرمن.

وقال في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في اسطنبول: ”لا أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل – الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون – وتحويله أداة تدخل ضد تركيا“.

وقال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن تركيا ”ترفض تماما“ اعتراف بايدن بالمذبحة التي تعرض لها الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها إبادة جماعية.

وقال أوغلو على تويتر: ”ليس هناك شيء لنتعلمه من أي أحد بشأن ماضينا، الانتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسلام والعدل.. نرفض تماما هذا البيان الذي استند إلى الشعبوية فقط“.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا جاء فيه: ”هذا البيان الأمريكي الذي يشوه الحقائق التاريخية ليس له أي أساس قانوني ولن يقبله ضمير الشعب التركي وسوف يفتح جرحا عميقا يقوض الصداقة والثقة المتبادلة بيننا“.

وأضاف البيان أن تركيا ترفض وتستنكر البيان ”بأشد العبارات“.

الهدف من اعتراف بايدن

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن اعتراف الرئيس جو بايدن بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين يهدف إلى تكريم الضحايا وليس توجيه اتهامات.

وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه إن أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة اتسم ”بالمهنية“ و“الصراحة“.

وأضاف المسؤول أن بايدن أبلغ أردوغان خلال المكالمة أنه يعتزم إصدار إعلان بشأن بيان الإبادة وأنه جرى أيضا مناقشة ما آلت إليه العلاقات الأمريكية التركية من تدهور شديد في العامين الماضين.