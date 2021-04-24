نتنياهو يدعو جميع الأطراف إلى "الهدوء" بعد المواجهات في القدس‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إلى ”الهدوء“ في القدس في أعقاب أوسع اشتباكات تشهدها المدينة المقدسة منذ سنوات بين يهود متطرفين وفلسطينيين والقوى الأمنية.

وقال في بيان ”نريد قبل أي شيء ضمان احترام القانون والنظام العام، نطالب الآن باحترام القانون وأدعو جميع الأطراف إلى الهدوء“.

وأضاف نتانياهو: ”نحافظ على حرية العبادة كما نفعل كل عام، لجميع سكان القدس وزوارها“، في إشارة إلى الصلاة خلال شهر رمضان في حرم المسجد الأقصى الذي يمثل ثالث أقدس المواقع لدى المسلمين.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين، وأشار فيها إلى تصاعد العنف بعد إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من قطاع غزّة نحو جنوب إسرائيل ليل الجمعة السبت.

وردا على إطلاق الصواريخ، قال الجيش الإسرائيلي إن دبابات ومقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ عام 2007.

وشدّد نتانياهو على أنه ”في ما يخص قطاع غزة، أمرت بالاستعداد لكل السيناريوهات“.

وتسري هدنة هشّة بين إسرائيل وحماس اللتيان خاضتا ثلاث حروب في أعوام 2008 و2012 و2014.