تقرير: "النقطة الصفر" المكان الذي "ابتلع" آلاف المهاجرين

سلط تقرير نشره موقع ”المهاجر“ الناطق بالفرنسية الضوء على ظاهرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين في عمق الصحراء الجزائرية حيث يتيهون ولا يُعثر لهم على أثر، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية.

وذكر التقرير الذي نشره الموقع اليوم السبت، أن قوات الأمن الجزائرية نقلت منذ بداية العام أكثر من 4 آلاف شخص إلى حدود النيجر وسط الصحراء إلى مكان يسمى ”النقطة الصفر“ وهو مكان مهجور من دون معالم حيث يضيع البعض فيه ولا يتم العثور عليه أبدًا،

منظمة أطباء بلا حدود أدانت في تقرير لها مرة أخرى عمليات الإعادة غير القانونية هذه على الرغم من إغلاق الحدود.

ونقل التقرير عن مهاجرة ماليّة تُدعى صافي قولها ”حطم الدرك الجزائري الباب وأخذوا كل شيء من نقود وهواتف ثم أخذوني إلى المخفر، كنت حاملاً لكن لم أحصل على أي معاملة تفضيلية ولم يبد الحراس أي تعاطف معي“

وتمثّل صافي المرأة الحامل في الشهر الرابع إحدى هؤلاء المهاجرين الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية مؤخرًا ثم اقتادتهم بالقوة إلى الصحراء على بعد بضعة كيلومترات فقط من النيجر عند ”النقطة صفر“ وهناك في وسط اللا مكان يتم التخلي عن المهاجرين.

ويصف التقرير معاناة المهاجرين بالقول: ”يجب عليهم بوسائلهم الخاصة وغالبًا بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إيجاد طريقة للوصول إلى النيجر حيث تم إغلاق الحدود منذ مارس / آذار 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا لكن القمع لم يتوقف أبدا فمنذ بداية العام وصل ما يقرب من 4370 شخصًا إلى ”نقطة الصفر“ هذه“.

وذكرت منظمة ”أطباء بلا حدود“ في تقرير لها نُشر الأربعاء 21 أبريل / نيسان، أن المهاجرين يُواجهون الإهمال.

ويكشف تقرير منظمة ”أطباء بلا حدود“، أن عملية الترحيل تكون غالبا في منتصف الليل بعد القبض على المهاجرين الذين استقر بعضهم في الجزائر لعدة سنوات، حيث يتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز لبضعة أيام أو بضعة أسابيع ثم يتم حشرهم في حافلات ونقلهم إلى عمق الصحراء حيث ”يضيع البعض ولا يتم العثور عليه أبدًا

ويشير التقرير إلى أنه ”على مدار عام 2020 عبر أكثر من 23 ألف مهاجر الصحراء وفقًا لأرقام منظمة أطباء بلا حدود.

ويختتم الموقع تقريره بالقول ”على الأشخاص المطرودين من الجزائر بدون أي خريطة أو وسيلة لتحديد الموقع أن يسيروا لمسافة حوالي 15 كيلومترًا للوصول إلى قرية أساماكا في النيجر. البعض ضلع ولم يتم العثور عليه أبدًا“، وفق منظمة أطباء بلا حدود.