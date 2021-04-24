تقرير: إيران تكثف نشاطها المزعزع للاستقرار في شمال أفريقيا

كشف تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية نقلا عن مسؤولين مغاربة أن إيران بدأت في تكثيف نشاطها المزعزع للاستقرار في شمال أفريقيا، مستغلة تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة إحياء الاتفاق النووي معها.

وقالت المجلة، إن التقرير كتبه إيلان بيرمان النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بعد زيارة للمغرب الشهر الجاري بدعوى من وزارة الخارجية.

ولفت بيرمان في تقريره، يوم الجمعة، إلى أنه مع مراجعة السياسة الأمريكية الحالية تجاه دول شمال أفريقيا ومع الاضطرابات المستمرة في ليبيا ومع تزايد حالة عدم الاستقرار في منطقة ”الساحل“ المجاورة، فإن الأجندة الإستراتيجية للمملكة المغربية باتت ممتلئة بالفعل.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية: ”كل هذا جعل درجة القلق بين صانعي السياسة المغربيين بشأن ما يعتبرونه هجومًا استراتيجيًا إيرانيًا على القارة أكثر إثارة“.

وأضاف بيرمان: ”قال لي مسؤول مغربي رفيع المستوى: لم يعد من الدقة الحديث فقط عن إيران في غرب أفريقيا.. الإيرانيون باتوا في جميع أنحاء القارة الآن“.

وجود مستدام

وأوضح أن النظام الإيراني يقوم ببناء وجود إقليمي مستدام من خلال إنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية والاستفادة من المهاجرين اللبنانيين المتعاطفين والموجودين في مختلف الدول الأفريقية.

وبين بيرمان أن هناك أيضًا أدلة موثوقة على أن إيران تعمل مع مجموعات إقليمية متطرفة، وعلى سبيل المثال قامت عبر حزب الله اللبناني بدعم جبهة البوليساريو اليسارية منذ عام 2017 على الأقل.

ولفت إلى أنه يوجد لإيران الآن وجود كبير في موريتانيا وتونس، ويُعتقد أنها تقوم بنشاط بالتجنيد في كلا البلدين، معتبرا أن هذا النمط من النشاط مألوف للغاية.

وقال بيرمان إنه ”يعكس عن كثب جهود إيران السابقة منذ ما يقرب من عقد ونصف لاختراق أمريكا اللاتينية وخلق ساحة دعم في نصف الكرة الغربي لمساعدتها على تجنب العقوبات الدولية، وتعزيز العلاقات مع الأنظمة المتعاطفة المعادية لأمريكا، وإقامة قدرة تشغيلية كامنة يمكن حشدها ضد الولايات المتحدة“.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية: ”كانت نتائج هذا النشاط غير المتماثل مذهلة، كما أنه بحلول أوائل عام 2010 ، نجحت إيران في إقامة شبكة من العلاقات والترتيبات غير النظامية في جميع أنحاء الأمريكتين.. تراوحت هذه من التعاملات المالية التي ساعدت في تخفيف الضغط الاقتصادي الأمريكي إلى الاتصالات مع الراديكاليين الإقليميين التي أتاحت ما لا يقل عن ثلاث مؤامرات منفصلة منظمة أو مستوحاة من إيران ضد الولايات المتحدة بين عامي 2007 و 2012.. والآن يبدو أن هذا النمط من الاختراق يتم تكراره في أفريقيا“.

ونقل بيرمان عن المسؤولين المغاربة قولهم إن هناك عدة عوامل تدفع النشاط الإيراني الجديد أولها ”الانتهازية الإستراتيجية“، حيث تنمو القارة الأفريقية في الأهمية الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأضاف أن الثاني هو محاولة إيران لتخفيف الضغوط على اقتصادها بسبب العقوبات الأمريكية، موضحا أن العامل الثالث والأكثر إثارة للقلق هو أن إيران كانت مهتمة بشكل أكبر بأفريقيا منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أوائل العام الماضي، مما زاد المخاوف بين المسؤولين المغاربة من أن طهران قد تنتقم في النهاية من خلال استهداف المصالح الأمريكية أو حلفاء واشنطن في القارة.

قلق متزايد

وقال بيرمان: ”كل هذا أثار قلقًا متزايدًا في الرباط، التي كثفت جهودها لمراقبة أنشطة إيران وأنشطة وكيلها الرئيسي حزب الله، والحقيقة أن المسؤولين المغاربة يعتقدون أن الأهداف الرئيسية لإيران هي ذات شقين: تعزيز السيطرة على المسلمين الشيعة في القارة واستخدام هذه المجموعة كأداة سياسية لتشكيل السياسة الإقليمية وخلق قدرة تشغيلية كامنة يتم من خلالها العمل على الانتقام من أمريكا“.

ورأى النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية أنه بالنسبة للرئيس الأمريكي يأتي هذا التحذير في الوقت المناسب لأنه منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي جعل إعادة التواصل مع طهران أولوية قصوى في السياسة الخارجية.

وختم تقريره بالقول: ”ومثل ما قامت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من قبل، أعطى هذا الجهد الأولوية لنوع من التسوية بشان برنامج إيران النووي قبل التركيز على أنشطة طهران الخبيثة الأخرى.. ومع ذلك، إذا كانت الإشارات القادمة من الرباط هي أي مؤشر ، فقد ينتهي الأمر بارتكاب خطأ مكلف، حيث يقيم النظام الإيراني وجودًا أفريقيًا قادرًا على تهديد أمريكا وشركائها المحليين“.