عائلة التونسي قاتل الشرطية الفرنسية تصاب بالصدمة وترفض التحدث للإعلام

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

رفض أفراد عائلة التونسي الذي قتل شرطية فرنسية بالقرب من باريس، الجمعة، التحدث إلى وسائل الإعلام في منزلهم في ضاحية مساكن، في وسط شرق تونس، في إشارة واضحة على أنهم لا يزالون تحت الصدمة.

وبينما رفض أفراد العائلة الصغيرة، السبت، التحدث مع وكالة فرانس برس أو وسائل إعلام أخرى، قال صهره إن جمال قرشان (36 عاما) عاد مؤخرا إلى تونس، حيث أمضى أسبوعين.

وقال أحد أقاربه المدعو نور الدين، والذي لم ير قرشان منذ فترة طويلة، إن هذا الأخير ”كان شخصا هادئا ولم يكن متدينا بشكل خاص“.

وقتل جمال قرشان بطعنتي سكين شرطية غير مسلحة عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، قبل أن يطلق عناصر من الشرطة النار عليه ويردوه.

وتعيش عائلة جمال في ضاحية مساكن في وسط شرق تونس، في منزل بسيط من طابق واحد طُليت جدرانه حديثا باللون الأبيض.

ويتحدّر من هذه المنطقة أيضا محمد لحويج بوهلال، الذي نفذ في 14 تموز/ يوليو 2016 في نيس، هجوما بشاحنة أوقع 86 قتيلا.

وكان قرشان يعيش منذ سنوات في رامبوييه بالقرب من باريس، ولم يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر، الجمعة: ”لن نستسلم“ أمام ”الإرهاب الإسلامي“.

وأفاد شهود بأن الرجل صرخ ”الله أكبر“ لدى تنفيذ الهجوم.

وكان والد قرشان عامل بناء في نيس، في جنوب شرق فرنسا، وقد تقاعد قبل عشر سنوات، وهو يتنقل منذ ذلك الحين بين تونس وفرنسا، وفقا لابن عمه.

ووصل جمال إلى فرنسا بصورة غير قانونية في عام 2009، حيث عمل في خدمة التوصيل، وحصل على تصريح إقامة ساري المفعول لمدة عام، في كانون الأول/ ديسمبر.