رئيس الأركان الإسرائيلي يؤجل زيارته لواشنطن استعدادا لتصعيد محتمل مع غزة

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، تأجيل زيارته المقررة، الأحد المقبل، إلى واشنطن؛ بسبب التصعيد في غزة خلال الساعات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”نظرا للأحداث والتطورات المحتملة قرر رئيس الأركان تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة“.

نظرًا للأحداث والتطورات المحتملة قرر رئيس الأركان تاجيل زيارته الى الولايات المتحدة في هذه المرحلة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2021

وأضاف أدرعي في تغريدة، أن ”كوخافي يجري جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، الليلة الماضية، وذلك بمشاركة كبار قادة الجيش“.

وأكمل: ”أوعز رئيس الأركان باتخاذ سلسلة خطوات وردود فعل محتملة، بالإضافة إلى الاستعداد لحالة تصعيد“.

#عاجل رئيس الأركان الجنرال #كوخافي يجري جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في أعقاب اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية وذلك بمشاركة كبار قادة الجيش حيث أوعز رئيس الأركان اتخاذ سلسة خطوات وردود فعل محتملة بالاضافة الى الاستعداد لحالة تصعيد. pic.twitter.com/jgGefJelIP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2021

وترأس كوخافي جلسة خاصة تم عقدها لتقييم الوضع الأمني، بمشاركة نائب رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات وقائد القيادة الجنوبية وقائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة الاستخبارات، وقائد سلاح الجو وقائد القيادة الوسطى العسكرية، وقائد سلاح البحرية، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن العام وهيئة الأمن القومي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سقوط 36 صاروخا، انطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حيث اعترضت القبة الحديدية 6 صواريخ، فيما سقطت الصواريخ الأخرى بمناطق مفتوحة.

الجدير بالذكر، أن رئيس الأركان الإسرائيلي كان من المقرر أن يجري زيارة لواشنطن، يوم غد الأحد، بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؛ لبحث التوترات مع إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، بدء وساطة دولية لمنع التصعيد بين حماس وإسرائيل في غزة.