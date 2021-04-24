الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 36 صاروخا من غزة.. ووساطة دولية للتهدئة

أكدت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، وجود جهود دولية تبذل من أجل التوصل لاتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة، وذلك في أعقاب التصعيد الذي شهده، ليلة أمس الجمعة، والذي تخلله عمليات قصف متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن ”وسطاء دوليين يعملون على التوصل لاتفاق تهدئة بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل؛ على خلفية أحداث الليلة الماضية“.

وفي ذات السياق، نقل المراسل العسكري لموقع ”والا“ العبري، باراك رافيد، عن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قوله: ”إنني قلق من التصعيد في غزة والقدس، وأعمل مع جميع الأطراف على إيقافه، يجب أن تتوقف الاستفزازات في القدس، ويجب وقف إطلاق الصواريخ من غزة“.

ووفق الموقع العبري، دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد، خاصة خلال شهر رمضان، والفترة الحساسة سياسيا لدى الجانبين.

بينما أكدت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الدفاع، أفيف كوخافي، سيعقدان جلسة في تل أبيب؛ لتقييم الأوضاع الأمنية، حيث سيناقشان الإجراءات الواجب على الجيش اتخاذها بعد إطلاق عشرات الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، الليلة الماضية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إطلاق 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو مدن الغلاف المحاذية لقطاع غزة، حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي له، أن باقي القذائف والصواريخ التي أطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة.

وفي أعقاب الهجوم الصاروخي من غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارات مختلفة على مواقع ونقاط رصد تابعة لحماس في قطاع غزة.

وحملت حماس، إسرائيل المسؤولية وعواقب الأعمال العنصرية التي يرتكبها جنودها ومستوطنوها ضد الفلسطينيين في بيت المقدس.

ولفتت حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إلى أن القصف الصاروخي الذي أطلقته حماس على إسرائيل هو ”رد المقاومة، وهو جزء من كسر المعادلات الإسرائيلية التي تتحمل مسؤولية وعواقب استمرار التصعيد“، وفق قوله.