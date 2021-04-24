انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة الإندونيسية المفقودة

قال قائد الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لقواته، تمكنت من انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة في بحر بالي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتضاءلت آمال نجاة طاقم الغواصة المكون من 53 فردا، إذ قال مسؤولون إن إمداداتهم من الأكسجين يفترض أنها نفدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن المسح رصد الغواصة على عمق 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود قدراتها، حيث تتحمل عمقا يصل إلى 500 متر، وكانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات عندما اختفت.