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انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة الإندونيسية المفقودة
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 9:20 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 10:35 GMT

انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة الإندونيسية المفقودة

قال قائد الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لقواته، تمكنت من انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة في بحر بالي منذ يوم الأربعاء

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المصدر: رويترز

قال قائد الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، إن فرق البحث والإنقاذ التابعة لقواته، تمكنت من انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة في بحر بالي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتضاءلت آمال نجاة طاقم الغواصة المكون من 53 فردا، إذ قال مسؤولون إن إمداداتهم من الأكسجين يفترض أنها نفدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن المسح رصد الغواصة على عمق 850 مترا، وهو ما يتجاوز بكثير حدود قدراتها، حيث تتحمل عمقا يصل إلى 500 متر، وكانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات عندما اختفت.

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