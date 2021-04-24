الأردن يحذر من تبعات "الهجمات العنصرية" الإسرائيلية في القدس

حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من تبعات ”الهجمات العنصرية“ الإسرائيلية على البلدة القديمة في القدس، داعيا إلى تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من هذه الاعتداءات وما تمثله من كراهية وعنصرية.

وقال الصفدي، في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم السبت، إن مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي تقع على سلطات الاحتلال، محذرا من أن ”القدس خط أحمر.. والمساس بها لعب بالنار“.

ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة #القدس المحتلة ونحذر من تبعاتها. لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية. على سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي. القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 23, 2021

وجرت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية مساء أمس الجمعة غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني و20 شرطيا إسرائيليا بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدسة، وجاءت عقب مسيرة نظمها يهود متشددون في القدس الغربية وأطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب.

واندلعت الاشتباكات مساء الخميس عند مدخل البلدة القديمة في القدس حيث كانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت مئات العناصر لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس الغربية حركة ”لاهافا“ (لهب) اليهودية اليمينية المتطرفة.

ومنعت الشرطة وصول المشاركين في المسيرة الذين كانوا يهتفون ”الموت للعرب“ إلى بعض المناطق التي يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة خلال شهر رمضان.

ونظم شبان فلسطينيون بعد صلاة العشاء والتراويح في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة التي اعتبروها استفزازية، وما لبثت أن اندلعت صدامات بينهم وبين عناصر الشرطة.

ووقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، تعترف بموجبها بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.