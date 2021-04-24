صحيفة عبرية: على إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ أن على إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية، رغم الأسباب السابقة التي دفعت الدولة العبرية إلى عدم الاعتراف بتلك الجريمة.

وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي، نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني:“قُتل 1.5 مليون رجل وسيدة وطفل خلال السنوات الأخيرة من قِبل الإمبراطورية العثمانية، فيما أصبح معروفًا باسم الإبادة الجماعية للأرمن، وفي إسرائيل، ورغم أنها دولة تأسست في أعقاب الهولوكوست، فإنك لا تسمع كثيرًا عن ذلك“.

وأضافت أن“ذلك يرجع إلى أن الدولة اليهودية التي شهد مواطنوها مقتل 6 ملايين يهودي على يد النازي، لا تزال لم تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، هذا يجب أن يتغير، فالذكرى الرسمية لإحياء ضحايا المجرزة التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى تحلّ، اليوم، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، في خطوة ستؤدي -دون شك- إلى إثارة غضب تركيا، وتؤجج التوتر في العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، الناتو“.

وأشارت إلى أنه ”على مدار عقود، فإن إجراءات الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، تم تجميدها في الكونغرس الأمريكي، وامتنع الرؤساء الأمريكيون عن الاعتراف بها، خوفًا من توابع القرار على العلاقات مع تركيا، وفي ظل ضغط تركي كبير كيلا يتم اتخاذ القرار، تكرر نفس الأمر في إسرائيل، التي كانت تخشى رد الفعل الانتقامي من جانب أنقرة، وفي 2018، تقدّم تامار زاندبرغ، النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حركة ميريتس، بمشروع قرار للاعتراف بالإبادة، لكن الحكومة عارضت ذلك، وبعد عام أبدى العديد من النواب البارزين في الكنيست دعمهم لتلك الخطوة، إلا أن الأمور ظلّت على حالها، في ظل عدم وجود دعم حكومي“.

وأفادت بأنه“على الصعيد التقليدي، فإن تفسير عدم اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن يمكن أن يتراوح بين الحاجة إلى ترك الباب مفتوحًا من أجل علاقات أفضل مع تركيا، إلى الأجندة الحكومية الواضحة التي تفضّل التعامل مع أذربيجان أكثر من أرمينيا، وكان هذا واضحًا عندما قدّمت إسرائيل أسلحة إلى أذربيجان في حربها مع أرمينيا على إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه بين الدولتين، علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الأولويات الجيوسياسية، فما هو بالتحديد السبب الذي يدفع إسرائيل للخوف من تركيا، وهل يمكن أن تصل العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن“.

ولفتت إلى أنه“لا يوجد سبب للخوف من أردوغان، الذي يتصرف كمتنمر مناهض للسامية في الشرق الأوسط. صحيح أنه أعرب في فترة سابقة عن رغبته بعلاقات أفضل مع إسرائيل، لكنه لا يزال يستضيف قيادات حركة حماس في أنقرة، ولا يزال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يصف إسرائيل بألمانيا النازية، كما زعم مسؤولون أتراك أنهم يريدون تحرير الأقصى، لذلك يتعين على إسرائيل استكشاف ما يعنيه التقارب مع تركيا، لكنها في نفس الوقت يجب ألا تتجاهل مسؤوليتها بالوقوف إلى جانب الأرمن في وجه الشر“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه“كي يضمن العالم عدم تكرار تلك الفظائع مجددًا، يجب أن نكون واضحين تجاه هذه الوقائع، وتحتاج إسرائيل إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية، إنه قانون بسيط، وحان الوقت أن يقوم الكنيست بتمريره“.