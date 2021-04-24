صحف عالمية: خطة إسرائيل الأخيرة تجاه إيران تواجه الفشل.. وكورونا يتحدى اللقاحات

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم السبت، العديد من الملفات، كان من أبرزها الحملة التي تستعد إسرائيل لإطلاقها في مواجهة المباحثات الجارية حول الاتفاق النووي الإيراني بين الولايات المتحدة، وطهران، وقوى دولية كبرى.

كما سلطت العديد من الصحف الضوء على تطورات تفشي فيروس ”كورونا“ حول العالم، بالإضافة إلى إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب العسكري من أفغانستان.

مهمة إسرائيلية فاشلة

قالت صحيفة ”هآرتس“ إن إسرائيل تستعد لإطلاق حملة ذات جزء دبلوماسي، وآخر أمني، وذلك خلال زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن، يضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومدير الموساد، ومدير مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى اثنين من الجنرالات، هما رئيسا وحدة الاستخبارات، والفرع الإستراتيجي الجديد.

وأضافت، في تحليل إخباري نشرته، اليوم السبت، أن تلك الزيارة ”ستكون المحاولة الإسرائيلية الأخيرة للتأثير على الموقف الأمريكي، قبل مرحلة حاسمة من المفاوضات بين القوى العالمية وإيران، من المتوقع أن تؤدي في النهاية إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني“.

ورأت الصحيفة في تقريرها أن المحاولات التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لإقناع إدارة الرئيس جو بايدن بالعدول عن محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران ”يبدو أنها لا تملك فرصًا كبيرة للنجاح“.

وقالت الصحيفة ”من المتوقع أن يطرح رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، الذي سيلتقي مسؤولين كبارًا في البنتاغون، تعديلين من جانب إسرائيل على الاتفاق النووي الأصلي، وهما مراجعة رفع القيود المفروضة على المشروع النووي الإيراني بعد عقد، وتعزيز المراقبة والسيطرة الدولية على الأبحاث والتطوير، وتخصيب اليورانيوم“.

وأضافت:“من المتوقع أيضًا أن يثير كوخافي موضوعات أخرى، تتضمن التوسع الإيراني العسكري في سوريا، وعدم الاستقرار في لبنان.. تشعر إسرائيل بالقلق إزاء احتمال أن يحاول حزب الله صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية من خلال تأجيج الصراع مع إسرائيل“.

وتابعت:“في الوقت الذي يكون فيه التركيز الأكبر على إيران، فإن هناك اهتمامًا آخر بالفلسطينيين.. يقترب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اتخاذ قرار حول الانتخابات، حيث يبدو أنه أدرك أنه دخل في مغامرة سيئة، وأنه سيخسر أمام حماس“.

واستطردت:“قد يكون مبرر عباس في التراجع عن إجراء الانتخابات هو رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بإقامة مراكز اقتراع في القدس الشرقية.. من غير المرجح أن تتعامل حماس التي تريد بشدة إجراء الانتخابات بهدوء مع أي قرار بالإلغاء“.

وختمت الصحيفة تحليلها بقولها:“يمكن أن يؤدي الإعلان عن إلغاء الانتخابات إلى مواجهة فلسطينية داخلية.. يمكن أن تصب حالة الطوارئ المتوقعة في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

هجوم ”كورونا“

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الآمال بأن الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ ستساعد في الحد من تفشي الوباء في الولايات المتحدة، فإن الفيروس ينتشر بشراسة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت:“وصلت معدلات الإصابة بكورونا إلى أعلى مستوى لها في جميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة، ما يبرز التحدي القاسي الذي يتمثل في السباق المستمر بين اللقاحات والفيروس، في ظل المتغيرات الجديدة للفيروس“.

وتابعت:“يوم الأربعاء الماضي، تم تسجيل 5.6 مليون حالة إصابة جديدة في العالم في غضون 7 أيام، ما يمثل ضعف المستوى المسجل، في فبراير الماضي، وأعلى من الذروة السابقة في ديسمبر 2020″.

واختتمت قائلة:“بينما سجلت الهند، الخميس الماضي، أعلى عدد حالات إصابة ليوم واحد في العالم منذ بدء الوباء، فإن دولًا أخرى من ألمانيا إلى كولومبيا، شهدت ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات، ما يعكس التحديات العديدة التي لا يزال الوباء يشكلها“.

مواجهة طالبان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة تتطلع لمحاربة حركة طالبان الأفغانية من دول مجاورة، بعد إتمام الانسحاب العسكري من أفغانستان بحلول الحادي عشر من سبتمبر 2021.

وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني:“تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تصاريح بوضع طائرات مسيّرة، وقوات خاصة، في دول مجاورة لأفغانستان، بعد تصريحات قائد بارز بأن الجيش الأفغاني سينهار أمام الحركة دون استمرار الدعم الأمريكي“.

وتابعت:“التصريحات التي أدلى بها الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أمام مجلس الشيوخ، جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، دون شروط“.

وبحسب التقديرات الأمريكية، فإن حركة طالبان التي كانت تحكم البلاد قبل الحرب، والتي تملك حوالي 60 ألف مقاتل، تعد أقوى حاليًا من أي مرحلة سابقة منذ العام 2001.

وكشفت الصحيفة عن ”جهود أمريكية لإقناع الدول المجاورة لأفغانستان باستضافة قوة جديدة لمكافحة الإرهاب“، مشيرة إلى أن ”باكستان، وقيرغيزستان، وأوزباكستان، هي أكثر الدول الملائمة من الناحية الإستراتيجية، إلا أن هناك تحديات تواجه هذا الأمر“.

وأشارت إلى أن قيرغيزستان، وأوزباكستان، التابعتين للاتحاد السوفيتي السابق، ستكونا تحت ضغط كبير من الصين، وروسيا، لرفض أي تحرك لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الدولتين.

وقالت الصحيفة إنه“لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت باكستان ستقبل استضافة القوة الأمريكية، خاصة مع زيادة المصالح الصينية، واحتمالات تدخل بكين لمنع باكستان من تنفيذ الطلب الأمريكي“.