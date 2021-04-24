بايدن يعتزم دفع مجموعة السبع للضغط على الصين في ملف الإيغور

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها في مجموعة السبع على زيادة الضغط على الصين، بسبب استخدام العمالة القسرية في إقليم شينغيانغ شمال غرب الصين، الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة.

وسيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا، في يونيو/حزيران، حيث من المتوقع أن يركز على ما يراه تنافسًا إستراتيجيًا بين الديمقراطيات والدول الاستبدادية، وبصفة خاصة الصين.

وقال داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي، ونائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن اجتماع مجموعة السبع في كورنوول سيركز على الأمن الصحي، واستجابة اقتصادية متزامنة لجائحة كوفيد-19، وإجراءات ملموسة بشأن تغير المناخ و“رفع مستوى القيم الديمقراطية المشتركة داخل مجموعة السبع“.

وأضاف سينغ أن واشنطن اتخذت بالفعل إجراءات قوية ضد الصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ، لكنها ستسعى إلى توسيع الجهود مع حلفائها في مجموعة السبع.

وأعلنت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وكندا، الشهر الماضي، عقوبات مشتركة ضد مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم.

وأفاد سينغ بأن العمل“لا يزال جاريًا على التفاصيل قبل الاجتماع، لكن القمة تتيح فرصة لحلفاء الولايات لإبداء التضامن بشأن القضية“.

ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إن مليون مسلم على الأقل محتجزون في معسكرات في شينغيانغ.

ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب، والعمل القسري، وعمليات التعقيم، بينما تقول الصين إن معسكراتها توفر تدريبًا مهنيًا، وإنها ضرورية لمحاربة التطرف.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة، وبلجيكا، في يونيو/حزيران، في أول زيارة خارجية له منذ أن تولى منصبه، وسيشمل ذلك مشاركته في قمة مجموعة السبع في كورنوول بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو/حزيران.