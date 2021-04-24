الآمال تتلاشى في إنقاذ غواصة إندونيسية مفقودة

نشرت الولايات المتحدة طائرة من طراز بي-8 بوسيدون للمساعدة في عملية البحث عن غواصة مفقودة للبحرية الإندونيسية في بحر بالي، مع تلاشي الآمال في إنقاذ طاقمها المؤلف من 53 فردا، حيث يتوقع نفاد الأكسجين بالغواصة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت البحرية الإندونيسية إنها أرسلت طائرات هليكوبتر وسفنا إلى المنطقة التي انقطع فيها الاتصال مع الغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 وعمرها 44 عاما يوم الأربعاء بينما كانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات.

وأرسلت أستراليا أيضا سفينة حربية مزودة بأجهزة السونار وطائرة هليكوبتر للمساعدة في أعمال البحث، مع تزايد المخاوف من احتمال تحطم الغواضة بسبب ضغط الماء.

وقال مسؤولون إندونيسيون أمس الجمعة إن الأكسجين سيكفي فقط حتى حوالي فجر السبت إذا كانت الغواصة لا تزال سليمة.

وقال أحمد رياض المتحدث باسم الجيش الإندونيسي في مؤتمر صحفي “ لم نعثر عليها حتى الآن… لكن من المتوقع أن نحدد الموقع بالمعدات المتاحة“.

ومن بين من هم على متن الغواصة قائد سلاح الغواصات في الجيش الإندونيسي هاري سيتياوان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو وعرض تقديم دعم إضافي، قد يتضمن وسائل بحث تحت الماء.