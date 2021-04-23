نجاد: جهة تريد إفراز رئيس لإيران رغم أنوف الناخبين

هاجم الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، بعض الجهات في النظام من دون تسميتهم، مشيراً إلى أنهم يريدون إفراز رئيس جمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من حزيران/يونيو المقبل رغم أنوف الناخبين.

ونقل موقع ”مثلث أون لاين“ الإيراني، الجمعة، عن نجاد قوله خلال كلمة استقبال عدد من أنصاره من أهالي مدينة أردبيل الواقعة شمال إيران، ”أحد الأطراف يسعى لتأجيل الانتخابات بحجة تزايد أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا؛ لإيجاد فرصة وتغيير الوضع لصالحه“.

وأضاف ”فيما يسعى الجانب الآخر لدفع مرشحه الفوز بالانتخابات الرئاسية في ظل كورونا وانخفاض الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكلاهما يسعى إلى استبعاد الناس من اتخاذ القرار، فيما اشتروا بعض المسؤولين جزيرة ليهربوا إليها إذا كان غضب الأمة يغلي!“، في إشارة إلى وقوع احتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية.

وكان التيار الأصولي المتشدد تمكن من استغلال ظهور فيروس كورونا في شباط/فبراير 2020، وتمكن من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان وإلحاق الهزيمة بخصومه من الإصلاحيين والمعتدلين بعد تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.

وتابع محمود أحمدي نجاد الذي ينوي الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية إن ”هناك جهة في ايران بصدد أن تفرز صناديق الرأي في الانتخابات الرئاسية المقبلة شخصاً معيناً مهما كلف الأمر، حتى لو لم يحظى بأصوات الناخبين ورغما عنهم“.

وأشار نجاد إلى أن ”بعض الاصدقاء يطالبونني بعدم الحديث عن هذه القضايا من أجل إحراز أهليتي من قبل مجلس صيانة الدستور، لكنني أرد عليهم بالقول إن هدفي هو ان أكشف عن هذه الأمور، ونحن نريد اصلاح البلاد من جذورها“.