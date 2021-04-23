بقيمة 33 مليون يورو.. اليونان تعلن ضبط 4 أطنان من المخدرات قادمة من لبنان (فيديو)

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إنها ضبطت أكثر من أربعة أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع ”الكب كيك“ الصناعية متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وقالت فرقة الجرائم المالية اليونانية في بيان، إنه ”تم العثور على ما مجموعه أكثر من 4.3 طن من الحشيش المعالج، وتقدر القيمة السوقية لشحنة المخدرات بحوالي 33 مليون يورو“، مؤكدة أنها ”تلقت معلومات من الجانب الأمريكي أدت إلى ضبط شحنة المخدرات“.

وأضافت: ”تلقينا مساعدة من وكالة مكافحة المخدرات السعودية ساهمت في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا“.