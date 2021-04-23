بقيمة 33 مليون يورو.. اليونان تعلن ضبط 4 أطنان من المخدرات قادمة من لبنان (فيديو)

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إنها ضبطت أكثر من أربعة أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع ”الكب كيك“ الصناعية متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.
بقيمة 33 مليون يورو.. #اليونان تعلن ضبط 4 أطنان من المخدرات قادمة من #لبنان#الحرب_علي_المخدرات pic.twitter.com/w425NJ2xQ2
— إرم نيوز (@EremNews) April 23, 2021
وقالت فرقة الجرائم المالية اليونانية في بيان، إنه ”تم العثور على ما مجموعه أكثر من 4.3 طن من الحشيش المعالج، وتقدر القيمة السوقية لشحنة المخدرات بحوالي 33 مليون يورو“، مؤكدة أنها ”تلقت معلومات من الجانب الأمريكي أدت إلى ضبط شحنة المخدرات“.
وأضافت: ”تلقينا مساعدة من وكالة مكافحة المخدرات السعودية ساهمت في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا“.
اليونان تعلن ضبط أكثر من ٤ أطنان من الحشيش مرسلة من لبنان إلى سلوفاكيا بعد معلومات قدمتها دائرة مكافحة المخدرات السعودية pic.twitter.com/06Iw5lgdQ7
— ربيع (@rabiih) April 23, 2021